Avrebbe compiuto due mesi il giorno dopo l’incidente e forse non sarebbe morto se l’airbag del passeggero fosse stato disinserito: neonato colpito dall’airbag deceduto dopo un tamponamento.

Il bebè viaggiava sul sedile anteriore, accanto al guidatore, era nel suo ovetto, un tamponamento ha fatto aprire l’airbag e il neonato è morto per le ferite riportate. L’incidente è avvenuto domenica 16 febbraio intorno alle 16:00 sulle strade cittadine di Pisa.

Un tamponamento, l’airbag esploso, il bimbo colpito, il padre alla guida della vettura e la madre con il fratello maggiore sui sedili posteriori.

Questo lo scenario che si è presentato ai soccorritori.

Il neonato colpito dall’airbag è deceduto.

Il bambino è morto in ospedale, il decesso è conseguito a un trauma cranico e toracico di notevole importanza.

Quale è il posto migliore dove mettere il seggiolino auto: guida pratica dell’ESPERTO.

Il neonato colpito dall’airbag viaggiava sul seggiolino anteriore, vi invitiamo a tenere conto dei CONSIGLI DELL’ESPERTO nella collocazione e nel montaggio dei seggiolini auto. Considerate che secondo la NHTSA (National Highway Traffic Safety Administration), la seduta nella parte posteriore di un veicolo riduce il rischio di morte del 27%, inoltre il seggiolino va montato in senso contrario rispetto al senso di marcia e l’airbag va disattivato per i neonati (approfondimenti per saperne di più).