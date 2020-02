Il primo parto italiano da gestante affetta da Covid-19 è avvenuto con esito positivo: a Piacenza, una donna positiva al Coronavirus ha partorito dando alla luce un bambino sano.

Non c’è stata trasmissione verticale del virus: donna positiva al Coronavirus ha partorito un bimbo negativo al Covid-19.

Il parto è avvenuto lo scorso mercoledì, 26 febbraio, i test effettuati sul nascituro hanno confermato la sua buona salute: nel sangue non è stata riscontrata alcuna traccia del virus.

La negatività del nascituro confermerebbe che la trasmissione del Covid-19 è aerea e si veicola tramite i fluidi corporei, saliva, muco, sudore, da persona a persona.

L’importanza della prossimità e del contatto nella veicolazione si rende facilmente con l’esempio del paziente 1:

nella mappatura dei soggetti entrati in contatto con i primi contagiati italiani: “Il tampone è stato fatto ai compagni del Picchio Calcio, la squadra dilettanti dove gioca il “paziente 1”. Ad ora risultano sei persone contagiate dal Coronavirus. Le persone che sono state a contatto con il paziente 1, che sabato 15 febbraio era sceso in campo con la sua squadra, e che hanno contratto il virus “non hanno sintomi e – rende noto la società – verranno curate da casa“. (Fonte citazione stampa TGCom24 )

Donna positiva al Coronavirus ha partorito un bimbo negativo al Covid-19 – chi è la mamma.

“Si tratta di una signora lombarda – ha spiegato l’Assessore Regionale alla Sanità dell’Emilia-Romagna, Sergio Venturi – proveniente dal Basso Lodigiano che è stata seguita nella gravidanza all’ospedale di Piacenza, dove aveva programmato il parto. Una notizia molto bella, quasi commovente in giornate così difficili” (Fonte dichiarazione Il Giornale).

A parte questi pochi dettagli circa la provenienza della donna, è per ragioni comprensibili e condivisibili di privacy che non ne è stata condivisa con tutti l’identità.

Per completezza di informazione va detto anche che, pur essendo in ottima salute, il neonato resterà in osservazione nel nosocomio locale fino a quando i medici e i virologi lo riterranno necessario.

La trasmissione verticale del Coronavirus sembra non avvenire, questo vuol dire che il bimbo non si ammala. Ecco cosa succede al bambino nella pancia e cosa può accadere dopo in allattamento.

Donna positiva al Coronavirus ha partorito un bimbo sano, in Cina è già successo.

Durante il picco dell’epidemico in Cina, numerose neomamme hanno partorito bimbi negativi al Covid-19.

Se l’esclusione della trasmissione verticale è un dato esperienziale maggiormente oggettivabile, l’allattamento è una condizione, ancora oggetto di studio, rispetto alla quale vanno considerate le singolari condizioni di salute della mamma che, peraltro, sono variabili anche nel tempo.

Ricordiamo anche la moglie del paziente 1, anch’ella incinta e in avanzato stato gestazione, la donna sta bene continua la sua gravidanza senza particolari problemi e, sebbene resti ricoverata per infezione da Covid-19, sembra rimanere asintomatica.