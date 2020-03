Il papà di Elisa Pardini lancia un appello: ha smarrito il telefono in cui conservava moltissime foto e video della sua bimba malata, il cellulare non ha alcun valore economico in sé, tuttavia per il contenuto che custodisce ha un inestimabile valore affettivo. Aiutiamolo a ritrovare questo cellulare.

Fabio e Sabina sono i genitori di Elisa, la bimba è malta di leucemia e la sua condizione è più che delicata. La piccola, che aveva già affrontato un trapianto di midollo osseo nel gennaio 2018 , è stata recentemente sottoposta a un secondo trapianto, quest’ultimo sta dando luogo ancora a una serie di problematiche legate al fato che quella di Elisa è una situazione assolutamente particolare.

Il papà di Elisa Pardini lancia un appello: aiutiamolo a recuperare il cellulare con le foto di Elisa, ecco come lo ha perduto:

“Rincasando dall’ospedale Bambino Gesù di Roma (Piazza di Sant’Onofrio 4) inconsciamente ho smarrito un telefonino di colore bianco, marca Hawuei 16 GB, purtroppo senza sim telefonica all’interno. Telefonino di nessun valore economico ma per me è molto importante in quanto ci sono tantissimi video e foto della mia piccola Elisa“.

Da mamme sappiamo quale valore abbia una singola foto di un figlio, immaginate l’enorme valore che possono avere le immagini di Elisa per mamma Sabina, che l’accudisce 24 su 24 da 3anni in una camera di ospedale, e per papà Fabio.

“Prego con tutto il cuore chi lo dovesse trovare di scrivermi o sulla mia email elifoto.pardini.fabio@gmail.com oppure tramite Messenger sul mio profilo Pardini Fabio per Elisa”, continua nel suo messaggio il papà di Elisa Padrini.

Il papà di Elisa Pardini lancia un appello, cerchiamo un telefonino:

modello Hawuei 16 GB, colore bianco e senza SIM;

la zona dove dovrebbe essere stato smarrito è:

o zona Gianicolo Ospedale Bambino Gesù di Roma

o Piazza Mazzini o via Sabotino, Roma.

Chi dovesse trovarlo contatti il papà di Elisa Pardini attraverso: