Il 10 marzo è una data che rimarrà nella storia del nostro Paese poiché, da oggi fino al 3 aprile, per disposizione governativa, con lo scopo di fermare il Coronavirus, siamo chiamati a una serissima restrizione della nostra vita individuale e, quindi, sociale.

Come possiamo fermare il Coronavirus?

Sono settimane che Vitadamamma si schiera dalla parte del contenimento e quello che oggi è un hashtag ribattuto ovunque per noi è stato un monito fortemente condiviso: #iostoacasa per spezzare la catena dei contagi.

La posizione del Governo rispetto all’estensione della zona rossa a tutta l’Italia è stata una “dichiarazione di forza”, anche determinata dalla ostinazione di molti a mantenere intatti spazi socio-lavorativi che, nostro malgrado, oggi pretendono una contrazione in ragione della salute pubblica.

Quella che stiamo vivendo è una guerra, una guerra contro un virus altamente contagioso e fortemente infettivo. Possiamo fermare il Coronavirus combattendo come un unico esercito in cui ciascuno lotta per il bene di tutti e tutti per il bene di ognuno.

Cosa possiamo fare per arginare il virus? Queste le norme di comportamento per fermare il Coronavirus:

– uscite solo per comprovati motivi lavorativi o di salute: ai sensi di legge, oggi gli spostamenti sono ammessi solo per motivi di lavoro e per ragioni mediche.

Se vi dovete spostare da un Comune ad un altro è necessario che portiate con voi l’autocertificazione (richiesta dal Governo per comprovare le ragioni del vostro spostamento sul territorio). Qui il link per scaricare l’autocertificazione.

– non potete spostarvi da un Comune ad un altro se non per comprovate situazioni di necessità.

Avere un parente malato, anziano e non autosufficiente è una comprovata condizione di necessità che giustifica gli spostamenti. Attenzione però a non trasmettere loro il contagio, ricordate che questi sono tra i soggetti più a rischio e pertanto abbiate cura di mantenere ogni cautela.

Non potete, invece, andare a mangiare da amici o parenti o recarvi da loro per motivi ludici oppure di compagnia fine a se stessa, questo lederebbe la ratio del decreto.

Il rientro al proprio domicilio è sempre consentito.

– Anziani, immunodepressi o soggetti con patologie pregresse e\o croniche devono il più possibile stare a casa.

– La spesa va effettuata da una sola persona per nucleo familiare: se il Governo ci chiede l’isolamento è per evitare aggregazione, ovvero compresenza di molte persone in poco spazio, evitiamo fortemente che ciò accada nei supermercati.

Supermercati e centri commerciali resteranno chiusi il sabato e la domenica. Ai commercianti si attribuisce la responsabilità di garantire un accesso controllato all’esercizio al fine di mantenere la distanza di 1 metro tra persona e persona.

– I corrieri possono circolare sul territorio nazionale, quindi è garantita la circolazione delle merci.

Una domanda ricorrente tra le mamme è: posso uscire per fare una passeggiata con i bambini?

L’aria aperta è sempre benefica per i bambini, potete uscire anche ora purché le passeggiate siano mono-familiari, le famiglie conviventi possono passeggiare in luoghi aperti, purché non vi sia assembramento di persone e mantenendo la distanza di sicurezza di un metro\ un metro e mezzo.

Possono uscire e passeggiare le persone che coabitano nella stessa casa (quindi la famiglia in senso stretto).

Gli uffici comunali e pubblici sono chiusi? E questa un’altra domanda che i cittadini si pongono.

Eccetto i servizi online, il cui accesso non richiede contatto fisico ma avviene telematicamente, sono garantiti i servizi essenziali e urgenti.

Come fermare il Coronavirus col contenimento, quali sono i servizi e le attività che resteranno chiuse:

Scuole, università e servizi per l’infanzia, pub, palestre, cinema, piscine, discoteche, musei e biblioteche restano chiuse e non si svolgeranno messe e altre funzioni religiose.

Sono vietate riunioni, convegni, eventi e manifestazioni.

Bar, gelaterie e ristoranti hanno facoltà di rimanere aperti dalle 6:00 alle 18:00 purché i gestori si impegnino a garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra gli avventori.

Come fermare il Coronavirus: cosa fare se qualcuno in casa non sta bene?

Non recatevi dal medico né in PS, in presenza di febbre o sintomatologia influenzale è opportuno contattare il medico di base, in casi urgenti chiamate il 112 o il 118. Il numero governativo gratuito per l’emergenza Coronavirus è l’ 1500.

Saranno gli operatori sanitari a definire il rischio e dare le direttive d’azione.

Mantenete sempre una distanza di 1 metro \ un metro e mezzo da interlocutori estranei al nucleo familiare.