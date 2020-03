Quanto rimane vivo il Coronavirus sull’asfalto? Entrare in casa con le scarpe è pericoloso in termini di contagio?

Sono questi i due interrogativi che stanno circolando con insistenza in rete, sono nati come conseguenza di un virale audio WhatsApp legato al tema del tempo di sopravvivenza del virus sulle strade cittadine.

Fake e causa di disinformazione, quest’audio risponderebbe alla domanda relativa a quanto rimane vivo il Coronavirus sull’asfalto ammettendo una sopravvivenza di ben 9 giorni. Lo stesso messaggio raccomanderebbe a tutti, per limitare il contagio, di usare un solo paio di scarpe per uscire e di toglierle fuori dall’uscio di casa. Esaminiamo bene e con attenzione il contenuto (errato) di questo audio virale.

Togliere le scarpe prima di entrare in casa e indossare le pantofole è buona norma igienica, abbatte la carica batterica sul pavimento e concorre a vivere la casa in maggiore sicurezza, soprattutto quando ci sono bambini piccolissimi e piccoli che sul pavimento hanno il loro naturale terreno di gioco.

Ciò detto, è bene ribadire che l’audio è un Fake, mentre utilizzare in casa ciabatte o scarpe da appartamento è una bona norma igienica generale che nulla ha direttamente a che fare col Coronavirus.

Quanto rimane vivo il Coronavirus sull’asfalto? Il messaggio WhatsApp Fake riferisce che la pseudo informazione arrivi da “amici medici di Milano”, non credeteci, i medici in rete si qualificano e spesso ci mettono la faccia.

I presunti “amici medici di Milano”, di cui sopra, consiglierebbero “caldamente” di fare uso di un unico paio di scarpe per uscire e di toglierle fuori dalla porta, la ragione di queste accortezze dipenderebbe, secondo questo messaggio disinformativo e allarmistico, dal fatto che il nuovo virus sopravviverebbe fino a 9 giorni sull’asfalto. NON è vero!

Ad accrescere il costrutto Fake del messaggio la giustificazione nella santificazione delle strade, la voce nell’audio dice: “Questo è il motivo per cui vedevamo tutte quelle immagini di cinesi che facevano la disinfestazione delle strade ed è il motivo per cui stanno iniziando a fare la disinfestazione qua”, questa informazione è falsa e allarmista, NON condividetela!

Quanto rimane vivo il Coronavirus sull’asfalto? Certamente non 9 ore, anche perchè il nuovo virus si trasmette attraverso liquidi corporei come saliva e muco e non potrebbe resistere alla forte escursione termica giorno-notte propria dell’asfalto.

Anche l’ISS (Istituto Superiore della Sanità) ha sgomberato il campo da dubbi (indirettamente relativi pure all’interrogativo oggetto della nostra indagine, ovvero “quanto rimane vivo il Coronavirus sull’asfalto”): è di evidenza che togliersi le scarpe prima di entrare in casa sia una buona norma igienica.

L’Istituto Superiore della Sanità ha raccolto il parere di un illustre epidemiologo, Paolo D’Ancona; alla domanda: “Serve togliersi le scarpe prima di entrare in casa”, il medico risponde così:

È una buona norma igienica ma per il Covid-19 no, perché la sua trasmissione avviene con le goccioline che emettiamo tossendo o starnutendo, non in altro modo.

Facendo riferimento a comprovati studi scientifici, è il caso di citare il lavoro di una equipe di ricercatori americani che recentemente hanno analizzato per quanto tempo il virus COVID-19 sopravvivere su cartone, plastica e acciaio.

Dalle risultanze dello studio, pubblicato su Medrxiv emerge che il virus può sopravvivere fino a 4 ore sul rame e fino a 24 ore sul cartone, mentre può sopravvivere più a lungo su plastica e acciaio inossidabile, dove riuscirebbe a permanere con una carica virale sempre decrescente anche fino a 72 ore.

La perdita di carica virale, però, determina l’indebolimento del virus che col passare delle ore nell’ambiente esterno è sempre meno aggressivo.