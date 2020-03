Rispetto al contagio da Coronavirus, i flash mob non sono potenzialmente rischiosi? A porre questa domanda ad un’esperta, per la precisione alla professoressa Elisabetta Affabris, è un telespettatore della trasmissione Tagadà, in onda dal lunedì al venerdì su LA7 e, in questa fase emergenziale, molto dedita agli approfondimenti sul Covid-19.

Il telespettatore chiede: i flash mob non sono potenzialmente rischiosi?

La domanda ha a che fare con il Covid-19 e la propagazione del virus per via aerea attraverso goccioline di muco o saliva: cantando a squarciagola sui balconi è inevitabile che si liberino nell’aria circostante “particelle”, quantomeno di saliva. Cosa accade a chi sta sotto quando quello sopra canta attaccato alla ringhiera? Sussiste il ragionevole dubbio che venga raggiunto da microrganismi potenzialmente pericolosi?

Sostanzialmente quello che sottolinea il cittadino, rivolgendo la domanda al medico, è il dubbio che goccioline di saliva arrivino dai piani superiori a quelli inferiori, cadendo su persone o su ringhiere e balconi in quel momento “affollati” di inquilini.

I flash mob non sono potenzialmente rischiosi, ecco cosa chiarisce l’esperto in trasmissione:

dopo aver confessato di non averci mai pensato, l’esperta consiglia “se uno vede che l’ambiente è troppo affollato, non si mette proprio sotto la persona che sta nel balcone sopra“.

La precisazione la fa l’esperta stessa, questo consiglio vuole essere un consiglio di buon senso, tuttavia la distanza che c’è tra una persona e un’alta tra i balconi delle case di un qualunque condominio è tale da garantire la sicurezza di tutti e da rendere ammissibile scientificamente l’assunto che i flash mob non sono potenzialmente rischiosi.