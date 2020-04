La truffa degli SMS a nome dell’INPS: non cliccate su ulr contenuti in SMS INPS ricevuti in risposta alla vostra domanda COVID-19, non è l’ente a inviarli ai suoi utenti.

E’ lo stesso istituto a mettere in guardia l’utenza dagli SMS INPS:

L’INPS informa i propri utenti che in queste ore è partita una campagna di malware attuata attraverso l’invio di SMS che invitano a cliccare su un link per aggiornare la propria domanda COVID-19 e inducono ad istallare APP malevola. NON fatelo.

SMS INPS, non aprite link diversi dal sito istituzionale dell’Istituto:

L’Istituto informa gli utenti che questi SMS non sono inviati dall’INPS.

L’INPS non vi invierà SMS di risposta alla proposizione delle vostre domande contenenti link a siti web diversi dal portale ufficiale dell’ente. Il solo sito di riferimento dell’ente è www.inps.it