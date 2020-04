Elisa Pardini “era il nostro cucciolo e ci ha lasciati soli … è morta”, non sapendo come dirle addio, uso le parole del papà Fabio, solo stamattina Vitadamamma lo aveva sentito attraverso la messaggistica privata della pagina per dare voce alla consueta sensibilità e bellezza di mamma Sabina.

Elisa avrebbe compiuto 6 anni tra poco meno di due mesi, da tre anni la sua casa era l’ospedale e del mondo esterno aveva solo ricordi sfumati dal dolore e dalla lotta contro un nemico feroce, la leucemia.

Elisa Pardini è stata una piccola guerriera che lascia oggi una straordinaria eredità morale:

già sottoposta a un trapianto di midollo osseo nel gennaio 2018, Elisa era stata nuovamente sopraffatta dalla malattia e recentemente era stata ancora una volta sottoposta a trapianto.

Muore una miniera di sorrisi, muore l’esempio della tenacia e del coraggio, muore una creatura fragile dagli occhi profondamente ricchi di vita e forza.

Solo ieri dicevo a papà Fabio che l’onda delle loro vite si infrange sulle nostre e libera sprazzi di speranza lasciando una traccia indelebile a dimostrazione di quanto sia importante la normalità, quella normalità che nel quotidiano rischiamo troppo spesso di sottovalutare e perdere.

Vorrei che tutte voi rivolgeste un pensiero a Elisa Pardini, se potete questa sera accendete una candelina per lei, liberate una preghiera, rivolgete un pensiero a mamma Sabina e a papà Fabio che la mano dolce della loro creatura continui ad accarezzargli il cuore liberando sul dolore il ricordo vivo e bello dei sorrisi di Elisa.