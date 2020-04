Il papà di Elisa, Fabio Pardini, ha da poco annunciato pubblicamente che Elisa sta per lasciare Roma; l’Ospedale che è stato la sua casa per tre anni le darà il più triste addio lasciandola andare via in una bara bianca. Le cose non dovevano andare così.

La bara bianca di Elisa Pardini farà ritorno a Pordenone, le parole del papà:

“Oggi pomeriggio partiremo da Roma, Elisa, Sabina ed io in quel di Pordenone per ritornarci momentaneamente dopo tre lunghi anni. Ci andremo con una macchina grande grande come piaceva a te nostra dolcissima Elisa anche se purtroppo ci ritornerai dentro una piccola bara bianca.“

Elisa avrebbe meritato una grande festa di arrivederci, una commemorazione al suo coraggio e alla sua forza, un’occasione per tutti noi di dimostrare a mamma Sabina e a papà Fabio quanto li amiamo e li abbiamo amati, sempre nel rispetto profondo per il loro coraggio e la loro estenuante lotta per la salute della piccola Elisa.

“Si presume che pochi giorni dopo (il rientro a Pordenone, ndr.) verrà fatta una piccola cerimonia e poi posta sotto terra come da prassi …il sogno di Elisa era di camminarci sopra su quella terra e non certamente esserci sepolta.

Tra l’altro quando metteremo la bara bianca in auto la stessa verrà sigillata e da quel momento non avremo più l’opportunità di vederla … mai piu’… quindi ci si presenta un viaggio di 600 km. di schifo totale“, queste le parole di papà Fabio.

Elisa Pardini farà ritorno a Pordenone e la celebrazione funebre dovrà rispettare le restrizioni dell’Italia in quarantena.

Faccio a voi, a tutte le mamme di Vitadamamma e delle rete, un appello accorato: accendete tutte una candelina per Elisa, fatelo questa sera e riempiamo il web di luce per lei. Se potete postatene le foto e taggate papà Fabio (Pardini Fabio Per Elisa), sarà un arrivederci mediato dall’amore e trasportato dal vento, rispettoso e colmo di un avvolgente abbraccio che possa stringersi intorno a quella bara bianca e provenire da “ovunque” dimostrando ai genitori che il calore di tutti noi li circonda.

“Elisa avresti meritato il meglio della tua infanzia ma purtroppo il destino è stato veramente crudele con te piccolo e agguerrito scricciolo di appena 12 chili, tra l’altro frutto di farmaci devastanti e chemioterapie. Avremmo voluto fare, visto che non hai mai avuto niente dalla tua breve e sfortunata vita almeno, una messa indimenticabile visto le migliaia e migliaia di persone che ti amano.

Purtroppo si è messo di mezzo anche il Coronavirus. Mi riprometto il prossimo anno data della tua scomparsa di organizzarne una così bella e fantastica da poterti strappare un sorriso da lassù.

Ti amiamo così tanto Elisa che senza di te siamo veramente niente…Una mamma ed un papà distrutti“, così si conclude il messaggio di Fabio nella descrizione di un dolore che non si può raccontare.