Le mascherine chirurgiche, proprio quelle che inizialmente c’era stato detto di non indossare, in quanto inadatte a proteggerci daI contagio, sono diventate oggi un presidio indispensabile per arginare la diffusione del nuovo Coronavirus. Perché? E, in modo particolare, i bambini devono indossare la mascherina?

Nell’affrontare il discorso sui bambini e le mascherine (più specificamente nell’affrontare i temi del perché, in che modo e con quali limiti i bambini devono indossare la mascherina) partiamo da una breve disamina del valore e dell’uso delle mascherine chirurgiche, lo facciamo per sgomberare il campo da qualsiasi equivoco:

le mascherine chirurgiche non proteggono chi le indossa dal contagio, ma sono mascherine altruiste poiché limitano il contagio se e quando siano indossate da soggetti infetti.

Di fatto indossando correttamente la mascherina i droplet (liquidi corporei infetti, come muco e saliva) non si propagano nell’ambiente. E’ in questo senso che le mascherine diventano essenziali per limitare la propagazione del virus, che, vale la pena ricordarlo, può essere diffuso anche dagli asintomatoci o dai paucisintomatici (rispettivamente chi non manifesta sintomi e chi ha solo modeste manifestazioni sintomatiche).

E’ dimostrato che i bambini sono incubatoti del virus e che, per reazione immunologica e fisiologica, spesso processano il Covid-19 con modesti sintomi o in modo asintomatico; ciò posto, logica suggerisce che, finito il lockdown o comunque in caso di uscita per comprovate necessità, i bambini dovrebbero indossare le mascherine. Tuttavia questa esigeza logica non può porsi senza limiti e analisi critica.

I bambini piccoli devono indossare la mascherina per limitare la diffusione del Covid-19?

Diciamo subito che, al di là del suggerimento di logica appena esplicato, mancano ad oggi linee guida ministeriali ufficialmente valide in merito alla questione bambini e mascherine.

Il Covid-19 è una realtà del tutto nuova, la letteratura medica è costretta a continui approfondimenti, la stessa American Academy of Pediatrics (AAP) nella guida al Covid-19 pubblicata sulla sua pagina di servizio, scrive senza mezzi termini:

“Pratichiamo tutti la pediatria in circostanze che non abbiamo mai incontrato prima nella nostra carriera“.

In attesa delle guide ministeriali, va in primis stabilito un presumibile limite d’età: i bambini devono indossare la mascherina ma sotto i 2 anni la loro meccanica respiratoria potrebbe non essere ancora compatibile con l’uso di un presidio che copra naso e bocca, ecco perché rispetto all’uso della mascherina sotto i due anni si parla di rischio soffocamento.

I bambini devono indossare la mascherina, ma al di sotto dei 2 anni sussiste una plausibile incompatibilità della maturità fisionomica e respiratoria con la mascherina.

Pur mancando le suddette linee guida resta innegabile che l’uso delle mascherine da parte dei bambini deve fare i conti con la maturità di gestione e uso del presidio medico-chirrgico da parte dei piccoli e piccolissimi.

I bimbi devono essere educati all’uso delle mascherine: una mascherina che il bimbo manipoli, tolga e metta di continuo, sfreghi con le manine, eccetera, non rappresenterebbe, per esempio, un uso corretto e potrebbe persino essere un utilizzo dannoso del presidio.

Peraltro la mascherina può essere evitata solo in quei contesti in cui il distanziamento sociale, di un metro e mezzo almeno, sia garantito anche ai bambini che per natura sono sfuggenti, corrono e cercano di fare esperienza con le cose del mondo.

I bambini devono indossare la mascherina, ma tra i 2 e i 3 anni è molto difficile istruire i bambini al corretto uso del presidio.

Il primo suggerimento da dare è quello di sempre: siate, come adulti, di buon esempio.

Se siete costretti ad uscire, per esempio a causa di una visita medica improcrastinabile, fate una prova d’uso della mascherina in casa e cercate di presentarla ai bimbi piccoli (ovvero quelli tra i 2 e i 4 anni) come un gioco: puntate le regole del gioco sul tenere le mani lontane dal volto; invitate il bambino, per esempio, a tenere le manine in tasca quando non ne ha una nella mano del genitore.

E’ importante controllare che la mascherina sia idonea alle dimensioni del viso del bambino (dedichiamo alle dimensioni un paragrafo di questo scritto), ed è importante che la mascherina non ceri prurito o irritazione. Sono consigliabili le mascherine in cotone lavabili a 60° ed è preferibile effettuare il lavaggio con un additivo igienizzante.

I bambini devono indossare la mascherina, perchè sono consigliabili quelle in cotone lavabili?

Questa tipologia di mascherine, se adatte per misura al volto dei bambini, risultano idonee per i più piccoli sia per ragioni di adattabilità al volto, sia per ragioni di analergicità, sia per ragoioni di traspirabilità.

I bambini devono indossare la mascherina, gli esperti sconsigliano però l’uso delle mascherine professionali, ovvero quelle che adoperano i medici.

Intanto le dimensioni delle mascherine mediche sono inadatte al volto dei bambini piccoli, in secondo luogo la rigidità di alcune mascherine e l’implasmabilità dei materiali può rendere la respirazione è più difficoltosa.

I bambini devono indossare la mascherina, in alcuni casi specifici non è ammessa deroga:

Esistono categorie cosiddette a rischio, sono quelle dei soggetti più esposti al pericolo di complicanze da Covid-19, gli immunodepressi, i bambini con patologie, i bambini fragili, perché tutti affetti da malattie pregresse.

Rispetto a queste categorie è di importanza che i bambini siano educati all’uso delle mascherine ovviamente le mascherine altruiste, ovvero quelle chirurgiche, non sono in questi casi sufficienti, occorrono le mascherine Ffp2, capaci di proteggere dall’infezione direttamente chi le indossa (qualcuno le ha chiamate mascherine egoiste se indossate senza un coadiuvante presidio altruista, cioè se non combinate con una mascherina chirurgica).

I bambini devono indossare la mascherina ma le dimensioni sono essenziali per la buona riuscita della sostenibilità del presidio sul volto.

Mentre le dimensioni di una mascherina per adulti sono di circa 15 cm x 30 cm, le dimensioni per il volto di un bambino sono sensibilmente ridotte a circa 12 cm × 25 cm, laddove l’età e la fisionomia del volto ha una sua incidenza. Considerate sempre che la mascherina deve aderire bene al volto e, per essere efficace, deve coprire con sufficienza bocca e naso.

I bambini devono indossare la mascherina, ma non è detto che siano in grado di farlo da soli.

La mascherina è sterile e non va contaminata, il suggerimento è di aiutare i bambini ad indossarla almeno sino ai 6\7 anni, un bimbo di 7\8 anni può, invece essere dotato di una sufficiente autonomia, cognizione e attenzione per indossarla da solo.