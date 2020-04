Nel corso della pandemia di Covid-19 si è parlato spesso delle mascherine: quale tipo acquistare in base alle esigenze del singolo soggetto, delle accortezze e delle precauzioni da adottare durante il loro utilizzo, e via discorrendo. Molto meno frequente è stata invece la tematica “guanti monouso”, il cui uso per alcuni sembra sia fondamentale per altri meno.

Supponendo che gli stessi diventino obbligatori come le mascherine, alcune mamme iniziano a chiedersi se e dove acquistare i guanti monouso per bambini e se sono davvero necessari.

Guanti monouso per bambini: misure per la fase 2.

Mentre, come detto in precedenza, si è ampiamente parlato dell’uso delle mascherine – Vitadamamma ne ha parlato in QUESTO articolo – i guanti monouso, in lattice o nitrile, sembrano ricoprire un ruolo secondario, se non addirittura nullo, nella prevenzione al contagio e alla diffusione del coronavirus.

Questi infatti non compaiono affatto nei consigli di prevenzione dati dal’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, al fine di rallentare la trasmissione di Covid-19 raccomanda di:

lavare regolarmente le mani con acqua e sapone;

rispettare la distanza di almeno 1 metro tra persona e persona;

non toccarsi naso, occhi e bocca;

coprire naso e bocca con l’incavo del gomito o con un fazzoletto usa e getta (che andrà immediatamente buttato nell’immondizia) quando si starnutisce o tossisce.

Per leggere le prime raccomandazioni sull’utilizzo dei guanti monouso per bambini e adulti è necessario cercare sul sito dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) secondo il quale l’uso degli stessi può prevenire le infezioni a patto che vengano usati in modo corretto.

Tuttavia alla domanda “Dove sono necessari?”, l’ISS risponde che i guanti devono essere adottati in alcuni contesti di lavoro come addetti alle pulizie, alla ristorazione o al commercio di alimenti mentre risultano essere indispensabili per coloro che prestano assistenza sanitaria ospedaliera o domiciliare ai malati.

Da ciò si può tranquillamente dedurre che, salvo diverse indicazioni mediche o disposizioni governative legate soprattutto alla fase 2, né gli adulti né i bambini dovrebbero indossare i guanti monouso per uscire di casa.

Guanti monouso per bambini e adulti aiutano a prevenire il contagio?

Purtroppo, come ampiamente anticipato, le informazioni disponibili sul web inerenti i guanti monouso per bambini sono davvero scarse, una tematica poco dibattuta che lascia spazio a diversi dubbi ed interrogativi.

Mentre in Italia la ministra della Famiglia Elena Bonetti ha dichiarato che nel corso della seconda fase serviranno mascherine e guanti usa e getta anche per i bambini (dichiarazione rilasciata il 20 Aprile a “Il Mix delle Cinque” su Radio Rai Uno), a sconsigliarne l’uso per la prevenzione della diffusione del nuovo coronavirus sono i medici d’oltremanica e d’oltreoceano.

È divenuto virale il video pubblicato su Tik Tok (seguito da una versione YouTube) dal dottor Karan Rangarajan, un chirurgo del NHS (servizio sanitario inglese), nel quale lo stesso consiglia di non usare i guanti usa e getta perché potrebbero contribuire alla diffusione del nuovo virus, aumentando la possibilità di infezione.

“Hai i guanti, sei al supermercato, stai toccando le cose… ecco i germi – spiega nei video – continui a toccare più cose durante la stessa giornata con gli stessi guanti? Stai accumulando germi. Il tuo guanto ora è pieno di germi, più di quanto non lo sarebbe la tua mano se l’avessi lavata ogni volta”.

Facendo sempre riferimento all’esempio del supermercato, non bisogna escludere anche l’eventuale rischio di poter toccare con quegli stessi guanti il volante, la propria borsa o, peggio ancora, il viso, anche se in modo accidentale.

Della stessa opinione è il Publich Health England (PHE, agenzia del dipartimento di sanità inglese) che non raccomanda l’uso dei guanti monouso come misura preventiva contro il Covid-19 ma consiglia di evitare la trasmissione del virus con una buona igiene delle mani e della propria persona.

Guanti monouso per bambini: vanno indossati per uscire?

Anche per questa domanda non vi è alcuna risposta precisa ma solo deduzioni tratte da alcune indicazioni trovate in rete.

Come per il supermercato, nelle quotidiane uscite i guanti usa e getta sembrerebbero non prevenire la trasmissione del nuovo coronavirus, al contrario potrebbe generare una sorta di falso senso di sicurezza che porterebbe un individuo ad “abbassare la guarda”, spingendolo a toccare più cose e superfici, finanche il proprio viso, causando un’auto-contaminazione.

Secondo la dottoressa Patricia Dandache, specialista di malattie infettive, il guanto monouso per bambini e adulti non garantisce l’immunità, al contrario può contribuire a trasferire e quindi diffondere germi e batteri da una superficie all’altra.

“L’allontanamento sociale, il non toccarsi il viso, disinfettarsi le mani dopo aver fatto la spesa e lavarsi le mani successivamente è un approccio ragionevole per evitare il rischio di contaminazione” ha spiegato.

Dopotutto è bene ricordare che il nuovo coronavirus utilizza le mucose per accedere all’organismo umano, non può penetrare in esso attraverso le mani, è quindi fondamentale proteggere naso, occhi e bocca.

In attesa di ulteriori disposizioni del governo – stando alle dichiarazioni della Bonetti, molti genitori dovranno provvedere all'acquisto di guanti monouso per bambini – o informazioni medico-scientifiche, è consigliabile evitare o quanto meno limitare l'uso dei guanti usa e getta, soprattutto se, in concomitanza con l'uso degli stessi, si presentino reazioni allergiche dovuto al materiale con il quale sono realizzati.

Fonte: WHO – ISS – The Independent – ClevelandClinic