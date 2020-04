Il video che vi mostriamo è diventato oggetto di uno “scandalo politico”, risale allo scorso 11 aprile e in Spagna, dov’è stato girato e reso pubblico, è stato presentato come attestazione della sottovalutazione del rischio connesso alla pandemia da Coronavirus. Un sindaco bacia e abbraccia una concittadina nel bel mezzo della quarantena e lo fa senza nemmeno indossare la mascherina: questa la sintesi del breve ma “mediaticamente imponente” girato.

L’uomo, che si vede nel video mentre bacia e abbraccia una giovane donna, avrebbe reso omaggio al compleanno della stessa, presumibilmente un’elettrice: ma Lui è il sindaco e Lei, la festeggiata, è una giovane cittadina in quarantena, peraltro intorno a loro si muove un largo stuolo di auto pubbliche. Il sindaco si sarebbe fermato per salutarla imponendo la sosta di un festante corteo presumibilmente improvvisato proprio per l’occasione.

Così è finito nella bufera mediatica un sindaco spagnolo.

L’uomo, secondo la fonte stampa, sarebbe il sindaco di Santiago del Teide (Tenerife). Inevitabili i titoli dei giornali: sindaco bacia e abbraccia una concittadina nel bel mezzo della quarantena, facendolo viola ogni norma del lockdown.

Il video ha un peso emotivo, soprattutto se si tiene conto della difficoltà che ognuno di noi sta spendendo nell’adattarsi alle nuove norme di igiene e contatto sociale:

la stessa donna che apparentemente festeggia qualcosa, probabilmente il compleanno, come mostra il video, viene prima baciata da un’altro uomo che le porge un dono e un disegno, poi “finisce nell’abbraccio senza protezione del sindaco”. Sebbene il primo uomo indossasse la mascherina, presidio che il sindaco non indossava, questa festa di baci e abbracci risulta evidentemente stridente con l’emergenza internazionale e il video non può non fare rumore.

La stampa spagnola ritiene coinvolte nel video altre autorità, mentre il sindaco si giustifica sostenendo di aver rimosso la mascherina solo per mangiare una ciambella. La giustificazione è oggettivamente non abbastanza valida e la Guardia civile ha immediatamente aperto un’inchiesta per chiarire l’accaduto.

Il video condiviso su Twitter ha superato le 17.000 visualizzazioni in 24 ore. La tensione di tutti verso un ritorno alla normalità non può ammettere accelerazioni così pericolose, peraltro la Spagna è in fase critica e nei giorni in cui il video è stato girato lo era, se possibile, ancora di più.