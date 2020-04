Neonata uccisa dal Coronavirus a 4 mesi: Jay-Natalie era venuta al mondo con problemi cardiaci congeniti che tuttavia non ne stavano condizionando la crescita, ma il Covid-19 ha fermato la sua battaglia strappandola alla famiglia dopo una dura resistenza. Il virus, alla fine, ha prevalso sul suo piccolo corpo che la scia il mondo sistemato in una bara bianca con indosso un vestito da principessa.

Neonata uccisa dal Coronavirus a 4 mesi: il papà, giovane vigile del fuoco, l’ha saluta proprio come la sua “principessa guerriera”.

La storia della neonata uccisa dal Coronavirus a 4 mesi ha commosso il mondo. Era il 21 marzo quando il papà ha scoperto che Jay-Natalie era stata ricoverata:

aveva appena terminato il suo primo turno da pompiere effettivo della città di New York, era di servizio nel Bronx quando, raggiunta la sua auto, trovò un biglietto della madre che lo avvisava del fatto che la piccola era stata ricoverata.

“Non potevo avere il telefono acceso perché sono il nuovo ragazzo della squadra e non mi è consentito“, ha dichiarato il papà nel resoconto di questa esperienza terrificante.

Appena raggiunto il Pronto Soccorso a Jay-Natalie fu subito diagnosticata una bronchite, non è ancora chiaro a nessuno sue la piccola abbia sempre avuto il Covid o se lo abbia contratto in terapia intensiva, dove è stata sin da subito ricoverata per la bronchite. E’ chiaro che il ricovero si è reso indispensabile tenuto conto della sua fragile salute.

I primi 16 giorni di ricovero sono stati carichi di speranza: la bimba era sveglia e rispondeva agli input dei medici, solo ad un certo punto la situazione cardio-respiratoria si è aggravata e i dottori hanno deciso per il coma indotto, a fronte della sua difficile condizione cardiologica non vi era altra via praticabile.

Sta di fatto che il 4 aprile le condizioni complessive di Jay-Natalie, in particolar modo lo stato di affaticamento del cuoricino della piccola, ne resero necessaria l’intubazione.

“Era così debole e letargica“, ha dichiarato la mamma descrivendo quello della bambina come in “uno stato paralitico.”

I giorni che sono seguiti all’intubazione sono stati un incubo pre la famiglia: in reparto era permessa la presenza di un solo genitore alla volta, quindi madre e padre si sono lungamente alternati al capezzale della piccola, senza potersi sostenere a vicenda. Il 20 aprile la loro bambina è volata in cielo.

Neonata uccisa dal Coronavirus a 4 mesi: mancava una settimana al compimento del suo 5° mese di vita, malgrado la sua condizione di salute, senza il Covid avrebbe potuto avere una vita.

“Eravamo fiduciosi, i valori erano buoni, i suoi livelli di ossigeno erano buoni. Poi 10 minuti dopo mi ha chiamato il medico perché andassi da lei … “, dichiara la mamma, ma la neonata aveva già perduto la sua battaglia.

Neonata uccisa dal Coronavirus a 4 mesi: i medici hanno cercato di rianimarla per più di 30 minuti, ma non ci sono riusciti e lei è morta una settimana prima di compiere 5 mesi.

La bambina ha potuto godere di una cerimonia privata a cui ha partecipato una strettissima delegazione di pompieri a supporto del papà, sebbene sia ancora un giovanissimo pompiere appena arrivato nella sua Caserma.

Il vestitino che indossava la piccola nella sua bara bianca era destinato alla cerimonia di insediamento del papà pompiere.

La cerimonia di investitura del papà nel corpo dei pompieri è stata rimandata a causa de Covid e la bimba non potrà mai farne parte, ma se ne va nella sua culla eterna col vestito che avrebbe messo indosso per onorare il papà. I genitori la ricorderanno così, come una principessa guerriera.

A questi genitori va tutto il nostro cordoglio mentre un bacio raggiunge il cielo perchè il viaggio di questa bimba sia lieve.