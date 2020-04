Dopo il parto, Clio MakeUp soffre di sciatica: non ha punti, sta bene e cerca la sua nuova routine, ma ha anche bisogno del suo fisioterapista perchè non riuscire a deambulare bene non è il massimo! Joy e Clio sono serene in un lockdown internazionale che non turba la magia di questo nuovo arrivo nella famiglia Midolo-Zammatteo, ora tornata nella casa di New York.

“La cosa peggiore dopo il parto è che mi è venuta la sciatica e non riesco a mettere giù il piede sinistro“, queste le parole di Clio in una storia Instagram

Clio MakeUp soffre di sciatica e il problema si aggrava per la presenza delle scale in casa.

La sciatica compromette la deambulazione, è un problema comune in gravidanza (è possibile ovviare con alcuni RIMEDI), ovviamente in una casa con le scale l’infiammazione del nervo sciatico mette in crisi una neomamma che deve prendersi cura del proprio neonato.

Così Clio sta cercando di mettersi in contatto col suo fisioterapista per ricevere delle sedute online.