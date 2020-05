La nascita era prevista per il 2 giugno, ma Alena Seredova ha partorito con qualche settimana di anticipo, l’annuncio arriva via Instagram con una foto che proclama: “Benvenuta principessa”

La showgirl è appena diventata mamma per la terza volta dando alla luce la sua prima figlia femmina, frutto dell’amore col suo compagno Alessandro Nasi a cui è legata dal 2015.

La foto, pubblicata sul profilo Instagram della neomamma, lascia intendere che mamma e bimba stiano bene, ma a questa dolce creatura non possiamo ancora associare il suono di un nome: non si sa ancora come si chiama.

L’annuncio della gravidanza a fine gennaio, a marzo quello di un fiocco rosa dopo i primi due maschi nati dal matrimonio con Gigi Buffon; così Louis Thomas e David Lee oggi diventano fratelli maggiori.