Durante la pandemia si è parlato molto di come si diffonde il virus e dell’importanza di lavarsi bene le mani con acqua e sapone al fine di non aumentare ulteriormente il contagio.

Semplici norme di igiene che, dopo aver visto il seguente esperimento, assumono un significato ancor più importante vista la rapidità di diffusione delle infezioni da contatto.

Come si diffonde il virus in un ristorante: video esperimento.

Prendendo spunto da quanto accaduto ai passeggeri della Diamond Princess – nave da crociera posta in quarantena dal 4 febbraio al 2 marzo del 2020 e sulla quale sono state identificate 705 persone contagiate da coronavirus, 7 delle quali decedute, su un totale di 3711 passeggeri – l’emittente televisiva giapponese Nippon Hōsō Kyōkai (NHK), in collaborazione con alcuni esperti, hanno realizzato un video esperimento per dimostrare come si diffonde il virus.

Supponendo che la presenza di un buffet abbia favorito la diffusione del nuovo coronavirus sulla Diamond Princess e, in seguito, su altre navi da crociera, gli esperti hanno cercato di ricreare lo stesso ambiente promiscuo scegliendo come scenario un ristorante dove, per l’appunto, i commensali scelgono e si servono da soli le pietanze da consumare.

All’esperimento hanno partecipato 10 persone di cui una sola designata ad essere quella infetta. Supponendo che quest’ultima abbia tossito o starnutito portando la mano alla bocca – azione sconsigliata al fine di evitare il contagio, meglio farlo nell’incavo del braccio (questo video ti spiega il perché) – gli è stata applicata della vernice fluorescente sul palmo della mano, simulando così la presenza del virus nello stesso.

I commensali hanno poi usufruito del buffet per circa 30 minuti, periodo durante il quale hanno scelto le pietanze, si sono serviti e, una volta al tavolo, hanno consumato e conversato tranquillamente.

A pasto ultimato una particolare luce, capace di far brillare la vernice, ha mostrato come si diffonde il virus ed quanto rapidamente si trasmette un’infezione attraverso il semplice contatto della mano.

Tutti i partecipanti avevano infatti le mani sporche, 3 presentavano segni di vernice sul viso mentre risultavano contaminate anche le superfici ad uso promiscuo come le pinze per prendere il cibo, il manico della brocca, il menù e via discorrendo.

È facile comprendere lo stupore che si legge sui volti dei partecipanti, dopotutto si è sempre parlato di come si diffonde il virus ma immaginarlo è un conto, vederlo un altro.

L’esperimento ha chiarito in modo pratico e molto chiaro l’importanza di lavarsi spesso e bene le mani con acqua e sapone o con gel igienizzanti, un gesto in apparenza piccolo e semplice ma dalla grande valenza ai fini della prevenzione.

Fonte: NHK