Il Coronavirus esiste ancora, credere a chi lo dà per sparito, finito o morto rappresenta un grandissimo errore. E’ di oggi la notizia di un mini focolaio nel reparto di Oncologia del Niguarda: la situazione è già sotto controllo, ma questo deve essere un monito.

Il Corinavirus esiste ancora: si è diffuso tra gli specializzandi, giovani studenti in medicina dando vita a un mini focolaio nel reparto di Oncologia del Niguarda.

E’ già partita la bonifica del reparto di Oncologia. Deve restare un caso isolato e i giovani devono vivere più seriamente la fase 2.

Il contagio nel reparto del Niguarda è certamente recente, questa certezza è resa inconfutabile dai test sierologici eseguiti da pochissimo su tutto il personale e che avevano dato esiti negativi scongiurando la presenza attiva del virus tra i camici bianchi.

Dagli specializzandi il Covid è passato a medici e infermieri, tutti i pazienti saranno spostati dal reparto per sanificarlo. Il mini focolai nel reparto di Oncologia del Niguarda non costituisce un problema epidemiologico, ma “Serva da monito“, affermano i medici.

Se questo nuovo focolaio di Covid-19 si è innescato all’interno dell’ospedale, probabilmente dipende dalla sottovalutazione della fase due tra i giovani.

Posto che la situazione è completamente sotto controllo, gestita con isolamenti, quarantene e mobilità dei pazienti sani per bonificare il reparto, va data ragione a ciò che sostengono alcuni medici; con riguardo alla situazione, interpellati dal Corriere.it i sanitari hanno dichiarato che: “Va oltre la situazione specifica dell’ospedale, che sta prendendo tutte le contromisure necessarie, deve essere invece un monito molto più ampio per tutta la città, perché dimostra che la malattia non è affatto sparita, che la trasmissione si può ancora innescare in tempi rapidi e che quindi non bisogna allentare l’attenzione. Un monito importante anche per i ragazzi, che probabilmente stanno vivendo le prime settimane della Fase 2 con troppa leggerezza“.