Imprenditore, ex pilota automobilistico ma soprattutto ex “boss” della Formula 1, Bernie Ecclestone ha dato il benvenuto al suo quarto figlio, un maschio, che l’attuale moglie, la 44enne Fabiana Flosi, ha dato alla luce in un ospedale della Svizzera.







Bernie Ecclestone papà a 89 anni: nato il quarto figlio.

Classe 1930 – Bernie Ecclestone spegnerà 90 candeline il prossimo 28 Ottobre – l’imprenditore inglese si è detto molto felice del lieto evento, specificando attraverso i quotidiani stranieri, che mamma e figlio stanno bene e che il parto si è svolto molto velocemente.

“Abbiamo un figlio di nome Ace. Io sono così orgoglioso – ha dichiarato Ecclestone – È stato tutto così facile. La nascita è avvenuta 25 minuti dopo l’inizio del travaglio” ha aggiunto la moglie.

La coppia ha confermato che sia la neo mamma che il figlio stanno bene e che la nascita ha avuto luogo mercoledì 1° luglio alle ore 12:05 nell’ospedale di Interlaken, in Svizzera, dove hanno uno chalet nel quale si sono trasferiti a Maggio, lasciando la loro fattoria in Brasile.

L’ex patron della Formula 1 aveva lasciato l’organizzazione del grande circus automobilistico al manager statunitense Chase Carey nel 2017 proprio per dedicarsi alla famiglia e alla vita privata, trasferendosi proprio in Brasile, terra natale della sua attuale compagna.

Conosciuta durante il Gran Premio di F1 di Interlagos, Fabiana Flosi, direttore di marketing che Bernie Ecclestone ha sposato nel 2012, è la terza moglie dell’imprenditore inglese e oggi madre del suo quarto figlio.

Il piccolo Ace infatti, questo il nome che la coppia ha scelto per il bambino, ha 3 sorelle: la 65enne Deborah, nata dal primo matrimonio dell’imprenditore con Ivy Bamford, e la 35enne Tamara e la 31enne Petra, figlie che Ecclestone ha avuto dalla modella croata Slavica Radic, sposata nel 1985 e dalla quale ha divorziato nel 2009.

Benché per molti l’età avanzata rappresenti un problema, soprattutto se si è prossimi alla paternità, per Bernie Ecclestone, che oltre ad essere nonno di 5 nipoti è anche bisnonno, la conta degli anni non sembra preoccuparlo.

“Alla mia età non hai più paura della morte. Devi solo essere grato” – aveva dichiarato al Blick nel maggio scorso – La cosa che conta è che Fabiana e il bambino stiano bene. La nascita del mio primo figlio (maschio – ndr) sarà sicuramente un altro momento saliente della mia vita!”.





Fonte: Bild – Blick