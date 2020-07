Assenti da scuola da più di quattro mesi a causa della pandemia da Covid-19, gli alunni grandi e piccoli potranno tornare in classe a partire da Settembre. A deciderlo è stato il Ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina che, oltre a fissare la data del ritorno tra i banchi al 14 settembre 2021, ha garantito agli istituti scolastici la facoltà di poter riaprire già dal prossimo primo settembre per le attività legate al recupero degli apprendimenti degli alunni che non hanno raggiunto la sufficienza durante lo scorso anno scolastico.

Tuttavia, come accade ogni anno, la data di riapertura delle scuole può cambiare da Regione a Regione, per tale motivo Vita da mamma ha deciso di riportare il Calendario scolastico 2020-2021 traendo spunto dai comunicati ufficiali pubblicati sui portali web delle varie regioni.

Calendario scolastico 2020-2021: inizio, festività e ponti.

Prima di specificare ogni singola data, sia quella riferita alla riapertura delle scuole che quelle legate alle festività e ai vari ponti da osservare nel corso dell’anno scolastico, è bene ricordare alcuni punti fondamentali tra cui:

ogni singolo istituto scolastico può decidere in modo autonomo di aumentare o diminuire i giorni di vacanza riportati nel calendario scolastico 2020-2021, fermo restando che ogni scuola deve garantire ai propri alunni non meno di 200 giorni di attività didattica;

il calendario scolastico 2020-2021 fa riferimento all’apertura delle scuole di tutti gli ordini e gradi di istruzione (infanzia, primaria e secondaria). Tuttavia è opportuno ricordare che la scuola dell’infanzia può anticipare l’avvio delle attività didattiche oppure posticipare la chiusura della scuola;

per i motivi qui sopra elencati, si consiglia di chiedere informazioni più dettagliate presso la segreteria dell’istituto scolastico frequentato dai propri figli.

Nel riportare il proprio calendario scolastico 2020-2021, ogni singola Regione non specifica o menziona quelli che più comunemente vengono chiamati “giorni di festa nazionale”, ossia quei giorni durante i quali è prevista la chiusura di ogni scuola d’Italia, a prescindere dalla sua collocazione. E sono:

1 novembre (Ognissanti);

8 dicembre (Immacolata Concezione);

25 e 26 dicembre (Natale e Santo Stefano);

1 gennaio (Capodanno);

6 gennaio (Epifania);

Domenica di Pasqua e Lunedì dell’Angelo (rispettivamente 4 e 5 aprile 2021);

25 aprile (Anniversario della Liberazione);

1 maggio (Festa dei lavoratori);

2 giugno (Festa della Repubblica);

Festa del Santo Patrono.

Calendario scolastico 2020-2021 Italia settentrionale (in aggiornamento).

Emilia Romagna:

Inizio della scuola: 15 settembre 2020;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Festività Pasquali: dal 1° al 6 aprile 2021 compresi;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2021.

Friuli-Venezia Giulia:

Inizio della scuola: 16 settembre 2020;

Ponte dell’Immacolata: dal 7 all’8 dicembre 2020;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Carnevale: dal 15 al 17 febbraio 2021 compresi;

Festività Pasquali: dal 1° al 6 aprile 2021 compresi;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2021 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2021).

Liguria:

Inizio della scuola:

Festività natalizie:

Festività Pasquali:

Termine delle lezioni:

Lombardia:

Inizio della scuola: 14 settembre 2020;

Ponte dell’Immacolata: dal 7 all’8 dicembre 2020;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Carnevale: dal 19 al 20 febbraio 2021 (rito ambrosiano);

Festività Pasquali: dal 1° al 6 aprile 2021 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2021 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2021).

Piemonte:

Inizio della scuola: 14 settembre 2020;

Ponte dell’Immacolata: dal 7 all’8 dicembre 2020;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Carnevale: dal 13 al 17 febbraio 2021;

Festività Pasquali: dal 1° al 6 aprile 2021 compresi

Termine delle lezioni: 11 giugno 2021 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2021).

Provincia di Bolzano:

Inizio della scuola: 7 settembre 2020;

Ponte dei Morti: dal 31 ottobre all’8 novembre 2020 compresi;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Carnevale: dal 13 al 21 febbraio 2021 compresi;

Festività Pasquali: dal 1° al 6 aprile 2021 compresi;

Ponte Pentecoste: dal 22 al 24 maggio 2021 compresi;

Termine delle lezioni: 16 giugno 2021.

Provincia di Trento:

Inizio della scuola:

Festività natalizie:

Festività Pasquali:

Termine delle lezioni:

Valle d’Aosta:

Inizio della scuola: 14 settembre 2020;

Ponte dell’Immacolata: dal 7 all’8 dicembre 2020;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compres1;

Fiera di Sant’Orso: sabato 30 gennaio 2021;

Vacanze d’Inverno: dal 15 al 17 febbraio 2021;

Festività Pasquali: dal 1° aprile al 6 aprile 2021 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2021 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2021).

Veneto:

Inizio della scuola: 11 settembre 2020;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Festività Pasquali: dal 1° al 6 aprile 2021 compresi;

Termine delle lezioni: 6 giugno 2021.

Calendario scolastico 2020-2021: Italia centrale.

Lazio:

Inizio della scuola: 14 settembre 2020;

Ponte dell’Immacolata: dal 7 all’8 dicembre 2020;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Festività Pasquali: dal 1° aprile al 6 aprile 2021 compresi;

Ponte della festa della Repubblica: dal 31 maggio al 2 giugno 2021 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2021 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2021).

Marche:

Inizio della scuola: 15 settembre 2020;

Ponte dei Morti: dall’1 al 2 novembre 2020;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Festività Pasquali: dal 1° al 6 aprile 2021 compresi;

Termine delle lezioni: 5 giugno 2021 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2021).

Toscana:

Inizio della scuola: 15 settembre 2020;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Festività Pasquali: dal 1° al 6 aprile 2021 compresi;

Termine delle lezioni: 10 giugno 2021 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2021).

Umbria:

Inizio della scuola: 14 settembre 2020;

Ponte dei Morti: dal 1° al 2 novembre 2020;

Ponte dell’Immacolata: dal 7 all’8 dicembre 2020;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Festività Pasquali: dal 1° al 6 aprile 2021 compresi;

Ponte della festa della Repubblica: dal 31 maggio al 2 giugno 2021;

Termine delle lezioni: 9 giugno 2021 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2021).

Calendario scolastico 2020-2021: Italia meridionale (in aggiornamento).

Abruzzo:

Inizio della scuola:

Festività natalizie:

Festività Pasquali:

Termine delle lezioni:

Basilicata:

Inizio della scuola: 14 settembre 2020;

Ponte dei Morti: lunedì 2 novembre 2020;

Ponte dell’Immacolata: dal 6 all’8 dicembre 2020 compresi;

Festività natalizie: dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Festività Pasquali: dal 1° al 6 aprile 2021 compresi;

Termine delle lezioni: 8 giugno 2021 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2021).

Calabria:

Inizio della scuola:

Festività natalizie:

Festività Pasquali:

Termine delle lezioni:

Campania (al momento presentata solo una proposta, nulla può considerarsi definitivo):

Inizio della scuola: 24 settembre 2020

Festività natalizie:

Festività Pasquali:

Termine delle lezioni: 16 giugno 2021

Molise:

Inizio della scuola:

Festività natalizie:

Festività Pasquali:

Termine delle lezioni:

Puglia:

Inizio della scuola: 24 settembre 2020;

Ponte dell’Immacolata: dal 7 all’8 dicembre 2020;

Festività natalizie: dal 23 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 compresi;

Festività Pasquali: dal 1° al 6 aprile 2021 compresi;

Termine delle lezioni: 11 giugno 2021 (la scuola dell’infanzia termina il 30 giugno 2021).

Sardegna:

Inizio della scuola:

Festività natalizie:

Festività Pasquali:

Termine delle lezioni:

Sicilia: