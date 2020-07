Dire addio a una mamma è quanto di più difficile possa capitare nella vita, lo è in ogni circostanza e in qualsiasi tempo, ma a volte il destino aggrava il peso della separazione e rende il dolore ancora più incomprensibile, in certi casi l’età non è una ragione relativa perché i bambini hanno bisogno della mamma e nessun bimbo piccolo dovrebbe mai perderla, men che meno nel modo appena accaduto a Josey, il figlio di Naya Rivera.

Come è morta Naya Rivera? E’ questa la domanda che tutti si stanno ponendo da quando il cadavere dell’attrice è stato ritrovato e l’autopsia non lascia spazio a dubbi in merito:

Naya Rivera è morta annegata, l’acqua melmosa e forte del lago Piru l’ha sovrasta quando, dopo aver combattuto contro la corrente e aver tratto in salvo il figlio, si è lasciata andare senza forze ed è rimasta completamente sopraffatta dalle correnti.

Come è morta Naya Rivera? I risultati autoptici dicono che non ci sono tracce di alcol o droga nel suo corpo né lesioni traumatiche, l’autopsia ha rilevato “solo i segni del tempo in cui è rimasta sommersa in acqua”.

Lo scorso 8 luglio, la star di Glee aveva preso in affitto una barca sul lago Piru, un bacino idrico della contea di Ventura, in California, lo scopo era quello di trascorrere qualche ora con il figlio di 4 anni Josey.

Diverse ore dopo, il piccolo è stato ritrovato solo e addormentato a bordo dell’imbarcazione.

Per quanto possa essere stato difficile interrogare un bambino piccolo e disorientato, le autorità hanno da subito inquadrato la dinamica dell’accaduto, in realtà ne hanno individuato lo scenario grazie alla stessa voce del piccolo:

la mamma lo aveva sollevato riportandolo sull’imbarcazione (non si capisce se dopo un tuffo volontario o a seguito di una caduta accidentale del bambino dalla barca), ma subito dopo averlo tratto in salvo Naya era sparita sotto il livello dell’acqua e sotto gli occhi del figlio.

Probabilmente Josey avrà pianto prima di addormentarsi, avrà avuto fame prima che sonno e si sarà sentito abbandonato, malgrado ciò un giorno capirà che la sua mamma lo ha salvato dalla morte.

Come è morta Naya Rivera? Per la polizia non ci sono dubbi, è morta a seguito di un incidente e a causa delle forti correnti.

L’attrice ha noleggiato l’imbarcazione quando ormai era quasi ora di pranzo, a quanto pare le correnti di quel lago, tristemente famose per la loro impetuosità, sono più difficilmente domabili nelle ore pomeridiane e sono già state registrate più morti per sfinimento.

La stampa ha raccolto testimonianze dirette in merito alla pericolosità del lago, Steve White, che è stato bagnino del Ventura State Beach, uno degli approdi balneari del lago, ha dichiarato che “C’è il rischio concreto di finire in una corrente e di farsi prendere dal panico”, non è un lago adatto ai principianti.

Noftoli Smolyansky ha trovato la sua fine in modo analogo all’attrice (è morto esattamente come è morta Naya Rivera):

Noftoli Smolyansky era un papà 39enne di Los Angeles annegò nel lago dopo aver salvato la figlia di cinque anni incidentalmente caduta in acqua.

A quanto pare le correnti di quel lago sono così impetuose da essere in grado di smuovere le imbarcazioni causando cadute accidentali.

Noftoli Smolyansky lottò contro le correnti e in un ultimo sforzo spinse sua figlia sulla barca, esattamente come ha fatto Naya Rivera col suo bambino.

L’acqua del lago Piru è fredda, è caratterizzato da intense correnti capaci di mettere alla prova anche il nuotatore più abile, complici i venti forti e le onde diverse sono state le vittime del lago.