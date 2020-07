Tara e Cristian si sono separati, le voci sulla fine del matrimonio di una delle coppie più longeve, ma anche più tormentate, di Uomini e Donne hanno trovato conferma nelle dichiarazioni dei diretti interessati che ormai si definiscono single a tutti gli effetti.





Tara e Cristian si sono separati: la rottura è definitiva.

Da sempre attivissimi sui social network, soprattutto su Instagram, negli ultimi tempi Cristian e Tara avevano diminuito in modo considerevole le loro pubblicazioni di coppia, apparendo più frequentemente da soli.

Ciò è bastato ad alimentare le voci su una loro possibile separazione, supposizione che di recente ha trovato conferma proprio nelle parole della coppia che si era conosciuta nell’edizione 2011/2012 di Uomini e Donne.

Siamo a fine giugno quando l’ex corteggiatrice del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi spiegava, attraverso “Ig Stories”, il particolare momento che stava attraversando:

“Non sono mai stata una persona molto brava a nascondere quando sta male, perché ho sempre avuto i miei occhi che parlano prima della bocca. Lo so che sarà difficile, ma sapete che sulle mie cose private sono molto trattenuta”.

La 32enne vicentina ha spiegato ai suoi oltre 595mila followers di aver preso importanti decisioni nella sua vita e che avrebbe piacere che i fans evitassero domande sul marito (ormai ex) e sulla fede che non indossa più.

“Sono cose mie. Quando sarà il momento giusto e avremo chiara la situazione dirò quello che c’è da dire, in positivo o in negativo. Portate pazienza”.





Tara e Cristian si sono separati: la conferma del tronista.

La definitiva rottura e la conferma della fine del loro matrimonio – la coppia si è sposata nel settembre del 2016, alcuni mesi dopo la partecipazione all’Isola dei Famosi dell’ex tronista – è arriva pochi giorni dopo, per l’esattezza il 4 luglio.

A confermarlo è proprio lui, Cristian Gallella, attraverso alcune storie pubblicate su Instagram:

“Sono qui a parlare a nome mio e a nome di Tara, con la quale abbiamo comunque deciso di separarci e ognuno di prendere la propria strada. Non metteremo mai in piazza i motivi che ci hanno portato a questa decisione, non vedrete mai interviste o cose inerenti al nostro rapporto. I motivi di questa separazione, sono motivi che solo io e lei sappiamo”.

Il 36enne originario di Vigevano ha definito entrambi due persone single, libere di poter frequentare altre persone e di andare avanti con la propria vita, una precisazione fatta forse per tutelare la reciproca libertà ed invitare i fans a non giudicarli per le scelte future.

Nonostante ciò la conferma che Tara e Cristian si sono separati ha “attivato” una serie di segnalazioni attuate da chi seguiva assiduamente la coppia e che nutre qualche speranza per un ritorno di fiamma.

Ciò ha costretto la Gabrieletto ad intervenire nuovamente effettuando una specifica richiesta, parole che lasciano intendere che la separazione non sia stata del tutto pacifica:

“Non mandatemi più nulla riguardante Cristian, quello che fa, che non fa, con chi si vede. Non me ne frega niente. Non siete stupidi, ognuno tragga le proprie conclusioni”.

L’ex corteggiatrice, attualmente impegnata nel trasloco, precisa di sentirsi bene, di essere contenta perché tornata se stessa ed invita tutte le donne che hanno vissuto una situazione simile di “andare avanti a testa alta”.