Viviana Parisi è stata rinvenuta cadavere, era una mamma come tutte noi, aveva 43 anni, un figlio che amava e per la cui incolumità si era fortemente preoccupata durante il lockdown, aveva una carriera da Dj, che, però, aveva trascurato per dare spazio alla maternità.

Lunedì scorso le tracce di questa donna si sono perse mentre portava con sé suo figlio in auto:

l’autovettura della donna era stata rinvenuta sul ciglio della strada in zona Caronia – Messina, Sicilia, probabilmente era stata abbandonata lì dopo un sinistro stradale di lieve entità. Sino a questo pomeriggio la speranza era quella di ritrovare mamma e figlio vivi: l’ipotesi ritenuta più plausibile era che l’incidente, per quanto irrilevante, avesse turbato la donna sino al punto da condurla ad un allontanamento in stato confusionale.

Lo scenario che si apre ora è del tutto diverso.

Viviana Parisi è stata rinvenuta cadavere nei boschi di Caronia, nel messinese e la preoccupazione è che abbia fatto del male al suo bambino.

Le ricerche del piccolo Gioele si sono infatti intensificate dopo che il corpo della mamma è stato rinvenuto già in un avanzato stato di decomposizione nei boschi della provincia di Messina.

I primi indizi dell’identità della donna sono stati la sua fede nuziale i vestiti riconosciuti dal marito, il Dj Daniele Mondello.

Viviana Parisi è stata rinvenuta cadavere, com’è morta?

A quanto pare la donna potrebbe essere caduta dall’alto, forse da un pilone dell’alta tensione.

Il Procuratore non esclude nulla, ha dichiarato alla stampa:”Tutte le ipotesi sono possibili: dall’incidente, a un incontro sfortunato, anche all’atto estremo”.