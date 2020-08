Molte mamme si chiedono quali libri leggere ai bambini piccoli e a che età i incominciare, prima di dare una risposta a queste domande pensiamo per un attimo “solo alla lettura” e al suo valore.

Se leggere equivalesse solo a riconoscere lettere e sillabe i bambini incomincerebbero a farlo con un ritardo importante e gravoso, perderebbero certamente l’opportunità del sogno mediato dalla voce dell’adulto e non coglierebbero l’occasione di crescere in fantasia.

Del resto che cos’è la favola della buona notte se non la fantasia raccontata per immagini, impressioni ed emozioni, se non la narrazione donata al bimbo piccolo piccolo e liberata dalla voce mamma o dal papà. Tutto questo mentre il mondo, nella sua reale schematicità, si ammorbidisce.

Quali libri leggere ai bambini piccoli e perché?

Quando un adulto legge un libro ad un bambino gli presenta possibilità, idee, fantasie e emozioni spesso mai sperimentate nella vita reale.

Leggere educa a distinguere immaginazione e realtà, sostiene la forza di sognare e fortifica l’autostima. Infatti il bimbo a cui l’adulto dona una lettura condivisa scopre che spesso i sogni si avverano:

si può salvare la principessa anche se il drago la nasconde nella sua caverna, esattamente come tutti noi possiamo superare i problemi del quotidiano.

Ecco perché leggere è importante sin dalla primissima infanzia, sin da quando il bebè è nella pancia della mamma, ecco perché non si può e non si deve aspettare che un bimbo impari a leggere perché possa scoprire la lettura.

Quali libri leggere ai bambini piccoli e come sceglierli?

“La lettura è il viaggio di chi non può prendere un treno”, diceva Francis De Croisset.

Perciò nella scelta dei libri da leggere ai bimbi provate a partite dal treno su cui vorreste mettere il cuore di vostro figlio.

Se accettate un consiglio, il mio è di staccare un biglietto dei sogni per i vostri bambini: salite sul treno dei grandi classici facendo però attenzione alla congruenza del libro con i bisogni del bambino e col suo linguaggio.

Perché un bimbo possa entrare in empatia con un libro è importante che le parole gli siano semplici (il linguaggio deve essere a misura di bimbo);

è necessario che la narrazione sia accompagnata da illustrazioni esemplificative, immediatamente percepibili e non equivocabili, questo almeno sin quando il bimbo è in età prescolare .

La comprensione delle storie più complesse può inoltre trovare efficacia nella sintesi di autori per bambini capaci di rielaborazioni adatte ai più piccoli, eventualmente, in favore della comprensione, un’unica storia può essere ripartita in più volumi.

E’ a questi principi che si ispira la collezione di libri che voglio presentarvi oggi: i capolavori di Jules Verne rivisitati per i più piccoli.

Chi più di Jules Verne incarna il senso del sogno:

solo un sognatore poteva raggiungere la luna prima dell’uomo e, prima di ogni scoperta simile; solo un visionario poteva violare i fondali di un oceano immaginario con quello che oggi chiamiamo sottomarino.

L’opera completa (60 uscite per 60 avventure) edita da RBA Italia comprende tra gli altri titoli:

Il giro del mondo in 80 giorni, Cinque settimane in pallone e L’isola misteriosa.

Accanto alle storie, approfondimenti e notizie interessanti, a margine illustrazioni condotte sul filo del racconto da personaggi simpatici e caratteristici pensati per creare un rapporto tra il bambino e il racconto.

Il risultato sarà un viaggio avventuroso e fantasioso.

Per vitadamamma è stata la piccola Isa a mettere le mani sul primo libro di questa collana, la sua mamma, Carla, ci racconta la magia di questo incontro di parole, immagini, fantasie e colori:

Il primo libro della collana di “I viaggi Jules Verne” inizia in un futuro non troppo lontano, quando tre personaggi simpatici e originali, i Salvastoria, trovano la prima parte del romanzo Il giro del mondo in 80 giorni di Jules Verne. Il loro compito è di preservare il testo: leggendo il libro alla mia bimba è come se anche io, da mamma, abbia contribuito a questo scopo tramandando la storia. Questo esordio insegna ai bambini anche il nome dell’autore e soprattutto, con l’ausilio dei simpatici disegni, avvicina alla contemporaneità un classico dell’avventura.

Isa ha seguito perfettamente la storia, soffermandosi ad osservare le illustrazioni che completano la storia con colori e dettagli che stimolano l’immaginazione e la fantasia. La lettura infatti è semplice, scorrevole e coinvolgente e le immagini si dimostrano parte essenziale e preziosa della pagina, aggiungendo ed esplicitando la narrazione.

Il libro si conclude con una piccola panoramica su alcune curiosità delle città attraversate dai protagonisti che possono interessante anche i bambini un po’ più grandi.

Si può acquistare il primo volume in edicola il 21 agosto ad un prezzo speciale di euro 1,99, oppure acquistando l’opera tramite il sito www.jules-verne-junior.it potrete richiedere l’abbonamento alla collezione che vi permette di ricevere senza spese di spedizione le prime uscite a prezzo scontato e i regali esclusivi per i vostri bimbi.

Articolo in collaborazione con RBA editore.