La notizia della quarta gravidanza di Kate Middleton circola da settimane: la Duchessa sarebbe incinta, e, complice il lockdown, la scelta di allargare la famiglia potrebbe non essere del tutto indipendente dalla necessità di dare nuova linfa alla speranza infondendo nei sudditi fiducia nel futuro.

Se fino a qualche giorno fa non si attendeva altro che l’annuncio ufficiale di William, oggi qualche perplessità avanza sulla vicenda: la quarta gravidanza di Kate Middletono potrebbe essere già stata complicata dalla iperemesi gravidica.

L’iperemesi gravidica altro non è che il vomito e la nausea ricorrenti, se le nausee possono essere un sintomo comune della gestazione, soprattutto nelle prime 12\14 settimane, l’iperemesi è una condizione clinica che può portare a disidratazione, deficit nutrizionali, diminuzione materna di peso, nonché squilibri elettrolitici.

Una iperemesi non grave non ha comunemente effetti sugli esiti della gravidanza, ovvero stando alla maggioranza degli studi ad oggi disponibili, questo disturbo non rappresenta un fattore di rischio per la gestazione, tuttavia il peso del bambino va monitorato, la sua crescita seguita da vicino e allo stesso modo vanno monitorati il peso della mamma, la sua idratazione e la buana qualità di parametri importanti come l’apporto di ferro.

Già nel 2012, quando Kate Middleon aspettava George, le notizie circa la gravidanza dei primo principino dovettero fare i conti con l’iperemesi della mamma.

Perciò, mentre gli scommettitori già puntano sulla prossima pancia della Duchessa, i bene informati sussurrano che l’unico ostacolo all’annuncio ufficiale sarebbe l’iperemesi.

Dopo George, sette anni, Charlotte, cinque, e Louis, due, la quarta gravidanza di Kate Middleton arriverebbe in piena pandemia, ma già nelle intenzioni nascerebbe come un segnale di speranza.

L’experta di body language Judi James mette tutti in guardia “Kate non è la fonte più adatta da analizzare, nel linguaggio del corpo, quando si tratta di notizie che riguardano bambini in arrivo. Per la Duchessa di Cambridge, infatti, la posa con le mani sulla pancia è sempre un segno distintivo, incinta o no”. Pertanto non è consigliabile scommettere sulla quarta gravidanza di Kate Middleton solo perché la Duchessa si tocca il ventre!