Svelato il sesso del secondo figlio dei Ferragnez: Chiara Ferragni aspetta una bambina, lo scoop è targato “Oggi”, è, infatti, il settimanale in questione, in edicola da domani, a dare per certa la notizia.

In vero Chiara e Fedez hanno annunciato da pochi giorni che la cicogna è di nuovo in volo, il loro annuncio è stato quello dell’attesa del secondo figlio, senza alcuna precisazione sul sesso.

Si sa per certo anche che sono 16 le settimane di gravidanza di Chiara.

Chiara Ferragni aspetta una bambina, lo svela il settimanale “Oggi”.

Dopo la nascita di Leone, il 19 marzo del 2018, la celebre coppia fa il bis, rinnova i sorrisi e l’amore invadendo i social.

Che sia maschio o femmina (come sostiene il settimanale Oggi), notizie felici e belle come queste riempiono sempre di gioia soprattuto quando i bambini nascono nell’amore e nella serenità di rapporti che per quanto “mediaticamente esposti” si dimostrano duraturi e veri.