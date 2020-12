Leo gioca con la sua bambola, si sta preparando a fare il fratello maggiore, un duro lavoro di condivisone degli spazi e degli affetti, di interazione e comprensione. Qualcuno si dice certo che, proprio durante questo gioco a telecamera accesa (come si confà ai Ferragnez), sia stato svelato il nome della figlia di Chiara Ferragni.

Fedez insite su Gennara: ma non sarà nemmeno questo il nome della figlia di Chiara Ferragni.

“Povera Rachele”, dice Chiara, riferendosi alla bambola di Leo mentre il bimbo la fa cadere dal passeggino giocattolo. L’attimo dopo aggiunge: “Speriamo che la sorellina non la tratti così, amore.”

Svelato il nome della figlia di Chiara Ferragni?

Decisamente no! E’ ovvio a tutti che Chiara chiamasse per nome non sua figlia ma la bambola di Leo ed è egualmente evidente che quando si riferisce a sua figlia la chiama solo: la sorellina.

Insomma le telecamere dei Ferragni sono decisamente spente quando si tratta di“chiamare per nome baby girl, pur restando salvo il fatto che Rachele è un nome bellissimo.