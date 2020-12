Leone rivela il nome della sorellina, a chiederglielo è Fedez e la risposta strappa un sorriso a tutti.

– Come si chiama la sorellina?

– Peppino!

Ovviamente per Leone è Peppino anche il papà, mentre la mamma è Peppina, del resto una donna femminile e nice come la Ferragni non può non essere declinata al femminile.

La famiglia Ferragnez diventa la Peppino’s Family. Ma Leone non sa che la sua fama assoluta sta per essere oscurata da un’ingombrante presenza rosa, del resto lo sanno tutti che le femmine sono più affascinanti!

Leone rivela il nome della sorellina superando di gran lunga la proposta di papà Fedez.

Se Fedez aveva messo sul piatto un inusuale Gennara, lo scherzo si fa duro con un improbabile Peppino e, così, nell’attesa di Baby Girl, i Ferragnez continuano a regalare sorrisi.

Il nome della piccola principessa Ferragnez resta una delle cose più attese del prossimo 2021.