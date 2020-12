La piccola pancia invisibile della signora Ferragnez è diventata una bella pancia fiorente: Chiara Ferragni incinta di 26 settimane mostra il suo pancione che adesso è veramente evidente, lo scatto è quello di un diario di gravidanza titolato proprio col numero delle settimane.

Chiara Ferragni incinta di 26 settimane, cosa succede in questo periodo di gestazione?

Il bambino nell’utero della mamma raggiunge circa 800-900 grammi di peso e misura circa 33-35 centimetri, la pancia accoglie un bimbo già in grado di compiere movimenti volontari.

In questa fase dello sviluppo del bambino nell’utero materno, i cinque sensi del bebè (vista, olfatto, gusto, udito e tatto) sono già sviluppati. Pertanto l’orecchio del bimbo carpisce e riconosce i primissimi suoni anche se non sono perfettamente corrispondenti a una percezione compiuta, è in questa fase, infatti, che all’interno dell’orecchio si formano la membrana timpanica e la cavità timpanica.

Possiamo dire che il bambino è in grado di percepire e ascoltare la voce di sua madre, non è un caso, infatti, che il consiglio che si dà alle mamme è quello di parlare alla pancia.

Con riguardo ai sensi, già sviluppati dal bebè a 26 settimane di gestazione, un paragrafo a parte merita l’olfatto: il bambino nell’utero non potrà mai annusare, dato che è impossibile farlo immersi in una materia liquida. Pertanto l’olfatto sarà per il bebè un’esperienza tutta nuova.

Nel corso delle 26esima settimana le palpebre iniziano ad aprirsi e crescono le ciglia. La Baby Girl di Chiara Ferragni sta dunque mettendo le ciglia proprio in questa fase della gestazione, e, oltre alle ciglia, cominciano a crescere anche i capelli.

Chiara Ferragni incinta di 26 settimane, la bellissima foto del suo diario di gravidanza pubblicata su Instagram: