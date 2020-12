L’ultimo giorno di scuola, anche per gli studenti in DaD, si è concluso con la promessa di un rientro a scuola in presenza il 7 Gennaio. E’ la stessa promessa fatta al paese dalla ministra Azzolina, mentre Conte ridimensionava già aspirando ad almeno un 50% della platea scolastica nazionale in presenza.

La scuola in presenza il 7 Gennaio non è, invece, un fatto così scontato per De Luca, il Presidente della Regione Campania si ripropone prima di verificare i dati.

A quanto trapela da indiscrezioni giornalistiche dell’ultima ora, De Luca e l’assessorato regionale alla scuola sarebbero contrari a un rientro massivo degli studenti in classe: il tutti insieme a scuola in presenza il 7 Gennaio non piace alla Campania, per De Luca serve gradualità.

L’ANSA riporta una inequivocabile dichiarazione del Presidente:

– Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7. Si devono valutare i dati e l’idea di mandare a scuola il 50% degli studenti è un’idea che la Campania non condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a scuola. (Citazione da ANSA).