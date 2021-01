1O buoni propositi per le mamme

“Quello che il bruco chiama fine del mondo, per gli altri è una farfalla”, un’eredità di Lao Tzu, antico filosofo e scrittore cinese vissuto nel VI secolo a.C.

Quando vi soffermate sul passato provando a proiettarvi verso il futuro e fate un vostro elenco di buoni propositi (… e scommetto che questo è il periodo dell’anno più gettonato per farne), provate a pensare al bozzolo di Lao Tzu: volete essere il bruco con la sua morte o la farfalla con la sua vita?

La morale della massima, a cui questo scritto si ispira, è piuttosto semplice da cogliere: la prospettiva da cui si osservano gli eventi inevitabilmente li condiziona e ne cambia l’interpretazione.

Siamo abituati a massimizzare e appiattire ciò che ci accade e anche quello che noi stessi determiniamo, diamo molte cose per scontate e molte altre le sminuiamo o le osserviamo sotto la peggiore e più falsata delle prospettive: siamo bruchi che si lasciano andare alla morte incapaci di vedere se stessi come farfalle vive e libere.

Vitadamamma ispira i suoi buoni propositi per la mamme alla prospettiva della trasformazione della farfalla: i buoni propositi possono e devono darci nuova vita.

Partiamo da un presupposto: tutti (non solo all’inizio dell’anno e non soltanto quando principiamo qualcosa di nuovo) dovremmo concedere a noi stessi un appuntamento con la riflessione sui buoni propositi, farne, infatti, aiuta a cristallizzare il proprio essere ora e adesso (in famiglia, nella maglia degli affetti, sul lavoro e nella società) e contemporaneamente sostiene i desideri e le aspirazioni spingendoci verso il meglio.

Fare buoni propositi è come guardarsi allo specchio e decidere di cambiare, migliorare, modificare e superare limiti e difetti.

I buoni propositi per le mamme (come quelli per chiunque altri) per essere proficui devono essere positivi, raggiungibili e gratificanti.

10 buoni propositi per la mamme: