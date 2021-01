Piccolo spavento per Chiara Ferragni, dopo una caduta mentre camminava all’aperto ha voluto e potuto fare un’ecografia per sincerarsi delle buone condizioni di salute di Baby Girl.

Piccolo spavento per Chiara Ferragni che ieri, mentre camminava nella natura, è caduta: una caduta innocua, sul sedere e quasi da ferma, ma in gravidanza, per di più all’ottavo mese, è normale che la paura di una mamma possa amplificarsi.

