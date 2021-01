Belen Rodriguez incinta di Antonio Spinalbanese è l’ultimo scoop riguardante la conduttrice e modella argentina che si appresterebbe a regalare un fratellino o una sorellina al piccolo Santiago. Una notizia data per certa da due diversi giornali dediti alla cronaca rosa pur non essendo stata ancora confermata dai diretti interessati.





Belen Rodriguez incinta di Antonio Spinalbanese.

“La notizia è di quelle che fanno rumore. La fonte è di quelle che non si mettono in dubbio.”.

È quanto si legge in un articolo di “Novella 2000”, il settimanale diretto da Roberto Alessi, pubblicato lo scorso mercoledì 13 gennaio, scritto che, senza riportare nome o altre specifiche indicazioni, cita come fonte una persona vicina alla coppia e specifica di utilizzare il condizionale solo come “una forma di estrema prudenza” non avendo ancora ricevuto conferma dai presunti futuri genitori.

“La notizia della gravidanza di Belen Rodriguez è vera” gli faceva eco ieri, giovedì 14 gennaio, il giornale “361 magazine” secondo il quale vi sarebbe l’assoluta certezza della seconda gravidanza della showgirl argentina in quanto la fonte è “sicura”.

Belen Rodriguez incinta di Antonio Spinalbanese sarebbe dunque l’ultimo scoop di una lunga serie di gravidanze, o presunte tali, attribuite alla conduttrice di Tú sí que vales che non ha mai nascosto il desiderio di voler avere un altro figlio e di volere una famiglia numerosa.

Già nell’estate del 2019, periodo durante il quale si era riappacificata con l’ex marito Stefano De martino, nonché padre di suo figlio Santiago, era stata diffusa la notizia di una seconda gravidanza, voci che non hanno però avuto un reale seguito. Al contrario la coppia si è nuovamente separata poco dopo il primo lockdown mettendo la parola fine al loro rapporto.

Belen Rodriguez incinta di Antonio Spinalbanese, la storia sembra oggi ripetersi. La modella e conduttrice argentina sarebbe al terzo mese di gravidanza.

Secondo il succitato giornale, la coppia avrebbe in un certo qual modo bruciato le tappe e che la creatura che la Rodriguez porterebbe in grembo sarebbe “figlia del secondo lockdown”.

Antonino Spinalbese, 25enne ex hair stylist di un noto salone di Milano, oggi modello ed influencer con la passione per la fotografia, e Belen hanno infatti iniziato a frequentarsi nel mese di agosto ma hanno reso ufficiale la relazione solo alla fine di ottobre con una foto pubblicata sul profilo instagram della modella.

I due appaiono felici anche in molti altri scatti e tutto lascerebbe supporre ad un rapporto idilliaco. Tuttavia i vari post e le storie social non fanno alcun riferimento alla presunta gravidanza che, al momento, non ha trovato conferma o ne smentita.