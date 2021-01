Quando partorisce Chiara Ferragni: la data presunta del parto

L’attenzione mediatica su casa Ferragnez è altissima: Chiara Ferragni è entrata nell’ottavo mese di gravidanza presentando la 31esima settimana di gestazione con una galleria di foto Instagram che la ritraggono a pancia nuda e letteralmente fasciata dall’abbraccio di papà Fedez. “Sunday is for foto al pancione” titola la gallery, ma tutti si domandano quando partorisce Chiara Ferragni.

Il pancione in bella vista, immortalato con selfie davanti allo specchio in una cabina armadio che trabocca di felicità, non lascia spazio a dubbi: il baby day dell’influencer si avvicina.

Chiara Ferragni è entrata nell’ottavo mese, Baby Girl è alla 31 settimana di gravidanza.

Quando partorisce Chiara Ferragni e cosa succede nel pancione delle mamme che, come lei, sono alla 31esima settimana di gravidanza?

Durante 31esima settimana di gestazione il bambino raggiunge un peso che varia tra i 1.600 e 1.700 grammi e una misura di circa 41-42 cm.

Durante questa settimana di gravidanza matura il sistema nervoso del bebè e il cervello continua a crescere. Gli apparati digerente e respiratorio continuano il loro sviluppo e acquisire sempre più funzioni che renderanno il piccolo capace di vita autonoma fuori dalla pancia della mamma. Così, tra gli altri, si sviluppano i reni del bambino che alla 31esima settimana sono già in grado di rimuovere mezzo litro di urina al giorno espellendo il liquido amniotico.

Lo scheletro di baby girl, come di ogni bimbo di 8 mesi di gravidanza, è ancora in piena crescita e le ossa continuano ad immagazzinare calcio, fosforo e ferro.

La 31esima settimana è anche quella in cui il bambino assume la posizione migliore per il parto, la posizione cefalica.

La gravidanza di baby girl dovrebbe concludersi intorno al compleanno di Leone, ovvero il 19 marzo.

Perciò manca poco a quando partorirà Chiara Ferragni e il rischio è quello di un doppio compleanno: Leone + Baby Girl.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)

A quanto è emerso dalla narrazione Instagram della vita dei Ferragnez, la gravidanza di Chiara è stata totalmente pianificata anche se inizialmente rimandata causa della pandemia. Il nome della bimba è già scritto, ma le bocche sono cucite e sarà rivelato solo più in là, probabilmente dopo la nascita della piccolina.

Il vero colpo di scena non è tanto legato a quando partorisce Chiara Ferragni (sebbene l’attenzione di tutti sia al parto) quanto piuttosto sulla rivelazione, emersa sempre da Instagram durante il gioco vero – falso, che potrebbe esserci spazio per una terza gravidanza in casa Ferrragnez. Diventeranno, allora, i numerosi Ferragnez? Questo sarebbe bello e un buon esempio di per tutti: nei figli sta l’energia del mondo e chi, come Chiara e Fedez, ha la possibilità di garantire un solido futuro alla famiglia, certamente dà il buon esempio scegliendo di diventare ancora genitore.