Seconda gravidanza di Belen: svelati importanti particolari.

Pur precisando che la showgirl non abbia mai detto di essere incinta, ne che abbia rilasciato interviste a tal proposito, Pirrotta si è detto convinto della sua fonte al punto da supporre che la Rodriguez possa non rivolgergli più la parola dopo queste rivelazioni.

Dopotutto la conduttrice di “Tú sí que vales” non è nuova a questo tipo di scoop, più e più volte le sono state attribuite gravidanze, notizie che non hanno mai avuto un riscontro positivo.

La lieta notizia infatti, uno scoop dato a gran voce in più occasioni e da diversi giornali, non è stata ancora confermata dai diretti interessati che sembrano ignorare completamente il costante chiacchiericcio che li vede protagonisti.

Una dolce attesa non ancora confermata, ma nemmeno smentita a gran voce, l’ipotetica ed ancora incerta seconda gravidanza di Belen Rodriguez continua ad esser messa in risalto attraverso i rotocalchi ed i giornali dediti alla cronaca rosa, nonché nei salotti televisivi.

©Copyright De Agostini Editore S.p.A.

De Agostini Editore S.p.A. sede legale in via G. da Verrazano 15, 28100 Novara. Capitale sociale euro 50.000.000 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Novara n. 01689650032, REA di Novara 191951 28100 Novara

Società con Socio Unico, Società coordinata e diretta da De Agostini S.p.A., - Sede legale in via G. da Verrazano 15, 28100 Novara (Italia)