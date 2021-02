Il fidanzato di Kate Middleton prima del Principe William si chiama Rupert Finch, i due hanno fatto coppia fissa per circa un anno e sono rimasti in ottimi rapporti, al punto da figurare tra gli invitati dei rispettivi matrimoni.

Questo, però, non vuol dire che non sia mai stata legata ad altri prima del fidanzamento con William. Vanity Fair svela l’identità della prima fiamma di Waity Katie.

Partiamo da lontano e dal principio di questo amore da favola. Un giorno lo sapranno anche i loro bambini: si narra che ciò che mise il Principe William al tappeto fu una sfilata universitaria di beneficenza e in lingerie, Kate vi partecipò come modella e il suo futuro sposo la trovò così irresistibile da rompere ogni indugio.

©Copyright De Agostini Editore S.p.A.

De Agostini Editore S.p.A. sede legale in via G. da Verrazano 15, 28100 Novara. Capitale sociale euro 50.000.000 i.v.

Codice fiscale, Partita IVA ed iscrizione al Registro imprese di Novara n. 01689650032, REA di Novara 191951 28100 Novara

Società con Socio Unico, Società coordinata e diretta da De Agostini S.p.A., - Sede legale in via G. da Verrazano 15, 28100 Novara (Italia)