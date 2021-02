A quanto pare, Meghan ha nascosto il pancione per settimane, probabilmente l’annuncio è stato tenuto riservato anche in ragione dell’esperienza dello scorso luglio e nelle ultime apparizioni pubbliche la Duchessa ha appositamente coreografato inquadrature solo a mezzo busto; complice il confinamento da pandemia e il fatto che quasi tutto avviene online, è stato più facile camuffare il pancione.

La scorsa estate, era una mattina di luglio, Meghan ha dovuto rinunciare alla sua opportunità di diventare mamma per la seconda volta, ha vissuto un doloroso aborto spontaneo che le ha scavato una ferita nel cuore. Perciò questa foto non è solo quella di una seconda gravidanza, è quella di un arcobaleno.

