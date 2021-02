Il Maestro Kledi Kadiu sta per diventare papà per la seconda volta.

Kledi, noto al grande pubblico come ballerino di Amici, incarna e rappresenta la migliore danza anche sugli schermi televisivi; dal 2013 è legato alla collega danzatrice Charlotte Lazzari e nel 2016 i due sono diventati genitori per la prima volta della piccola Lia. La coppia si è unita in matrimonio nel 2018.

Kledi Kadiu sta per diventare papà per la seconda volta l’annuncio via Facebook.

Il maestro e sua moglie annunciano la seconda gravidanza via social. La foto immortala mamma e papà in un abbraccio dolcissimo completato dall’immagine dell’ecografia di Charlotte.

Nato a Tirana, in Albania, il 7 aprile 1974, Kledi è un Maestro pregiatissimo, anche grazie a lui la danza mostra la sua bellezza sugli schermi televisivi.

Porta con sé la testimonianza della dedizione a un’arte nobile: la danza classica.

Kledi entra giovanissimo all’Accademia Nazionale di Danza di Tirana e nel 1992 ne esce da diplomato. Maria De Filippi ne ha colto il talento e la bellezza artistica facendo di lui un ballerino dalla grande popolarità, ma il Maestro Kadiu si distingue per la sua umanità, per la modestia, per la dolcezza e per l’empatia.

Ad Agosto la sua splendida famiglia si allargherà di una nuova gioia, la notizia è bellissima come meritatissimi sono i complimenti e l’affetto che sta raccogliendo in rete dopo l’annuncio di questa nuova nascita.