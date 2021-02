Quando la donna scopre di essere incinta, quale sarà il nome del bebè è uno dei primissimi interrogativi che i neogenitori si pongono. E va risolto con attenzione perché il nome è qualcosa di profondo e intimo che il bambino porterà con sé per sempre. Vitadamamma ti offre un mini dizionario dei nomi femminili particolari dalla A alla Z.

Quale nome femminile scegliere per mia figlia? Nomi italiani e stranieri per bimba, belli ma non comuni.

Il nome di tuo figlio segnerà la sua vita. Pertanto, se il tuo fiocco sarà rosa e non vuoi cadere nei soliti nomi comuni, qui puoi trovare 100 nomi femminili particolari con i relativi significati.

Cercheremo di essere più originali possibile, così nel nostro elenco non troverai per forza Aurora (che per inciso viene dal sabino Ausel, appellativo di una divinità del sole) ma nemmeno ci fermeremo a Savana (che, invece, vuol dire pianura fertile). Lo scopo di questa breve guida alla scelta del significato dei nomi più originali è dare una idea in più alla mamma che cerca originalità, eleganza e un pizzico di novità nella scelta del nome per la femminuccia in arrivo.

Nomi femminili particolari con la A

Aisha – il significato del nome Aisha è: vita, prosperità, forza vitale ;

– il significato del nome Aisha è: ; Alicyia – il significato del nome Alicyia è: nobile ;

– il significato del nome Alicyia è: ; Alyson – il significato del nome Alyson è vicino al precedente Alicia e vuol dire: di nobile aspetto e di nobile portamento ;

– il significato del nome Alyson è vicino al precedente Alicia e vuol dire: ; Altea – il significato del nome Altea è: colei che guarisce ;

– il significato del nome Altea è: ; Amina – il significato del nome Amina è: colei che dice la verità ;

– il significato del nome Amina è: ; Antea – il significato del nome è: fiore ;

– il significato del nome è: ; Astrid – il significato del nome Astrid è: amata dagli dei.

Nomi femminili particolari con la B

Bice – il significato del nome proviene dal latino beatus che si traduce in felice. Il nome femminile italiano Beatriche ha la medesima origine etimologica di Bice, per entrambi il significato è: colei che rende felici, o che porta la felicità.

Nomi femminili particolari con la C

Cora – il significato del nome Cora affonda le sue radici nella mitologia romana, Cora è l’equivalente romano della dea greca Persefone, che i Romani chiamavano anche Proserpina oltre a Cora. Il nome vuol dire fanciulla o figlia . Kore, infatti, era venerata come la figlia per antonomasia, ciò perché la sua mamma sfidò gli inferi per ritrovarla. Va ricordato, però, che Cora divenne anche la regina degli Inferi perché, in parte vittima di un rapimento e in parte vittima di un inganno, fu la sposa del suo sovrano;

– il significato del nome Cora affonda le sue radici nella mitologia romana, Cora è l’equivalente romano della dea greca Persefone, che i Romani chiamavano anche Proserpina oltre a Cora. Il nome vuol dire . Kore, infatti, era venerata come la figlia per antonomasia, ciò perché la sua mamma sfidò gli inferi per ritrovarla. Va ricordato, però, che Cora divenne anche la perché, in parte vittima di un rapimento e in parte vittima di un inganno, fu la sposa del suo sovrano; Clio – il significato del nome Clio è: colei che proclama o, legandolo al più antico “kleos” greco, il suo del nome diventa la gloria ;

– il significato del nome Clio è: o, legandolo al più antico “kleos” greco, il suo del nome diventa ; Cleo – il significato del nome è uguale al precedente Clio di cui è semplicemente una variante;

– il significato del nome è uguale al precedente Clio di cui è semplicemente una variante; Cassandra – il significato del nome Cassandra è: trionfante , ma fortemente richiama alla memoria la giovane profetessa mai ascoltata dell’Iliade di Omero e richiamata da Virgilio;

– il significato del nome Cassandra è: , ma fortemente richiama alla memoria la giovane profetessa mai ascoltata dell’Iliade di Omero e richiamata da Virgilio; Chiaraluna o Claraluna – il significato del nome Chiaraluna e del nome Claraluna è finitimo e richiama al chiarore bianco della luna , infatti Clara viene dal latino claris che si traduce in chiaro, splendente o luminoso ;

– il significato del nome Chiaraluna e del nome Claraluna è finitimo e richiama al , infatti Clara viene dal latino claris che si traduce in ; Clarita – il significato del nome Clarita è: splendida , condivide con Chiara e Clara la derivazione dal latino claris, ovvero splendente ;

– il significato del nome Clarita è: , condivide con Chiara e Clara la derivazione dal latino claris, ovvero ; Clorinda – il significato del nome Clorinda è: pietra di colore verde ;

– il significato del nome Clorinda è: ; Clotilde – il significato del nome Clotilde ha radici germaniche e si compone di 2 termini: hlud che si traduce con fama o gloria e hild che si traduce con battaglia. Complessivamente il nome Clotilde assume il significato di illustre guerriera o gloriosa in battaglia.

Nomi femminili particolari con la D

Dafne – il significato del nome Dafne è lauro o alloro (equivalente al significato del nome di maggiore diffusione Laura), deriva infatti dal nome greco dell’ alloro : δαφνη (daphne);

– il significato del nome Dafne è o alloro (equivalente al significato del nome di maggiore diffusione Laura), deriva infatti dal nome greco dell’ : δαφνη (daphne); Dalia – il significato del nome Dalia è: fiore della dalia , si può aggiungere l’h seguendo l’originaria scrittura del nome Dahlia;

– il significato del nome Dalia è: , si può aggiungere l’h seguendo l’originaria scrittura del nome Dahlia; Dea – il significato del nome Dea è: divinità femminile , comunemente richiama alla bellezza e alla femminilità;

– il significato del nome Dea è: , comunemente richiama alla bellezza e alla femminilità; Demetra – il significato del nome Demetra è: madre del grano , madre delle stagioni e anche madre in generale. Nelle pagine dei miti Demetra ha combattuto per ritrovare la sua Cora tratta in inganno dal re degli inferi (vedi in questo articolo il significato del nome Cora);

– il significato del nome Demetra è: , e anche in generale. Nelle pagine dei miti Demetra ha combattuto per ritrovare la sua Cora tratta in inganno dal re degli inferi (vedi in questo articolo il significato del nome Cora); Diamante – il significato del nome Diamante è: indomabile, inflessibile o indistruttibile . Deriva dalla radice latina adamas che, oltre ad indicare proprio il diamante, individua tutti i metalli indistruttibili;

– il significato del nome Diamante è: . Deriva dalla radice latina adamas che, oltre ad indicare proprio il diamante, individua tutti i metalli indistruttibili; Diva – il significato del nome Diva è: divina , proviene dal latino divus che si traduce in dio o dea;

– il significato del nome Diva è: , proviene dal latino divus che si traduce in dio o dea; Doralice – il significato del nome Doralice è: dono dell’alba , proviene da due parole greche: δῶρον che si traduce in dono e λύκη che vuol dire alba;

– il significato del nome Doralice è: , proviene da due parole greche: δῶρον che si traduce in dono e λύκη che vuol dire alba; Dorotea – il significato del nome Dorotea è dono di dio , proviene da due parole greche: δῶρον che si traduce in dono e θεος, theos, che significa dio;

– il significato del nome Dorotea è , proviene da due parole greche: δῶρον che si traduce in dono e θεος, theos, che significa dio; Dora – il significato del nome Dora è finitimo ai precedenti Doralice e Dorotea di cui è anche un diminutivo essendo composto solo dalla radice δῶρον vuol dire semplicemente dono.

Nomi femminili particolari con la E

Edvige – il significato del nome Edvige è: guerra sacra . Nasce dalla fusione di due parole germaniche: hathu che vuol dire battaglia e wiha che significa sacro;

– il significato del nome Edvige è: . Nasce dalla fusione di due parole germaniche: hathu che vuol dire battaglia e wiha che significa sacro; Eloisa – il significato del nome è: grande salute . Diffuso in Francia, ha origine germanica, l’antico era Helewidis, divenuto poi Eloisa. E’ composto da heil che vuol dire in salute e wid che si traduce come grande;

– il significato del nome è: . Diffuso in Francia, ha origine germanica, l’antico era Helewidis, divenuto poi Eloisa. E’ composto da heil che vuol dire in salute e wid che si traduce come grande; Enola – il significato del nome Enola è: sola ;

– il significato del nome Enola è: ; Elsa – il significato del nome Elsa è: impugnatura, con riferimento al manico o all’ impugnatura della spada ;

– il significato del nome Elsa è: impugnatura, con riferimento al manico o all’ ; Esmeralda – il significato del nome Esmeralda è: gemma verde, rimandando alla stessa idea dello smeraldo;

– il significato del nome Esmeralda è: gemma verde, rimandando alla stessa idea dello smeraldo; Eufemia e

e Eulalia – il significato del nome Eufemia e Eulalia è lo stesso: colei che parla bene , entrambi questi nomi derivano da εὐ che vuol dire bene e λαλέω che significa parlare, laddove parlare si dice anche φημί;

– il significato del nome Eufemia e Eulalia è lo stesso: , entrambi questi nomi derivano da εὐ che vuol dire bene e λαλέω che significa parlare, laddove parlare si dice anche φημί; Eva – il significato del nome è Eva è: colei che dà vita ;

; Evita, che del precedente Eva è un’estensione ha lo stesso senso.

Nomi femminili particolari con la F

Febe – il significato del nome Febe è: luminosa , affonda le sue radici nel greco φοῖβοςche significa brillante, puro e luminoso;

– il significato del nome Febe è: , affonda le sue radici nel greco φοῖβοςche significa brillante, puro e luminoso; Frida – il significato del nome Frida è: pace e condivide questo senso con altri nomi come Federica, Fridolina e Fredesvinda;

– il significato del nome Frida è: e condivide questo senso con altri nomi come Federica, Fridolina e Fredesvinda; Futura – il significato del nome Futura è insito nel nome stesso ed è auspicio di futuro durevole e sereno, è la propensione al domani che verrà.

Nomi femminili particolari con la G

Gemma – il significato del nome Gemma è: germoglio ;

– il significato del nome Gemma è: ; Genevieve – il significato del nome Genevieve è: donna dalle gote bianche o tessitrice di corone fatate ;

– il significato del nome Genevieve è: o ; Giamila – il significato del nome Giamila o Jamila è: bellissima.

Nomi femminili particolari con la H

Haleney – il significato del nome Haleney è legato alle sorti della famiglia degli Haleney che dall’Inghilterra e dall’Irlanda si è spostata fino ad arrivare anche negli Stati Uniti, questo nome, cioè, deriva da un antico cognome del Regno Unito. Questo fa di Haleney una scelta poco sfruttata in Inghilterra e in America dove è un cognome, più diffusa in Italia dov’è usato e annoverato tra i nome femminili particolari;

– il significato del nome Haleney è legato alle sorti della famiglia degli Haleney che dall’Inghilterra e dall’Irlanda si è spostata fino ad arrivare anche negli Stati Uniti, questo nome, cioè, deriva da un antico cognome del Regno Unito. Questo fa di Haleney una scelta poco sfruttata in Inghilterra e in America dove è un cognome, più diffusa in Italia dov’è usato e annoverato tra i nome femminili particolari; Hoara – il significato del nome Hoara è: felice ;

– il significato del nome Hoara è: ; Helga – il significato del nome Helga è: benedetta, Olga ne è un derivato.

Nomi femminili particolari con la I

Ilene – il significato del nome Ilene è: bellezza, splendore ;

– il significato del nome Ilene è: ; Iridea – il significato del nome Iridea è: portatrice dell’arcobaleno , nella mitologia greca Iride era la portavoce degli dei;

– il significato del nome Iridea è: , nella mitologia greca Iride era la portavoce degli dei; Ifigenia – il significato del nome Ifigenia è: donna di forte stirpe ;

– il significato del nome Ifigenia è: ; Iside – il significato del nome Iside richiama il nome della divinità egizia Iside e assume il senso di colei che siede sul trono.

Nomi femminili particolari con la J

Jamila – il significato del nome Jamila è: bellissima, raggiante ;

– il significato del nome Jamila è: ; Jana – il significato del nome Jana è: dio è grazia e corrisponde al più diffuso e comune Giovanna;

– il significato del nome Jana è: e corrisponde al più diffuso e comune Giovanna; Janira – il significato del nome Janira è: colei che infiamma gli uomini di amore . Il nome deriva dal mitologico Dejanira e perde la De. Questa figura femminile della mitologia era, secondo la leggenda, la moglie di Ercole, aveva attirato l’attenzione di Nesso, un centauro (ovvero un mostro per metà uomo e per metà cavallo). Ercole, per difendere la sua sposa, uccise Nesso trafiggendolo con una freccia. Ed ecco che l’amore e la sua passione tornano intorno a questo nome femminile particolare;

– il significato del nome Janira è: . Il nome deriva dal mitologico Dejanira e perde la De. Questa figura femminile della mitologia era, secondo la leggenda, la moglie di Ercole, aveva attirato l’attenzione di Nesso, un centauro (ovvero un mostro per metà uomo e per metà cavallo). Ercole, per difendere la sua sposa, uccise Nesso trafiggendolo con una freccia. Ed ecco che l’amore e la sua passione tornano intorno a questo nome femminile particolare; Jenisha – il significato del nome Jenisha è: grazia del signore ;

– il significato del nome Jenisha è: ; Junia – il significato del nome Junia è: giovan e, dal latino iuvenis e deriva direttamente dalla dea Giunone;

– il significato del nome Junia è: e, dal latino iuvenis e deriva direttamente dalla dea Giunone; Judith – il significato del nome Judith è: lodata.

Nomi femminili particolari con la K

Kendra – il significato del nome Kendra è: grande campionessa ;

– il significato del nome Kendra è: ; Kira – il significato del nome Kira è: signora e padrona ;

– il significato del nome Kira è: ; Kisha – il nome Kisha una variante dall’arabo Aisha e significa viva e sana ;

– il nome Kisha una variante dall’arabo Aisha e significa ; Kaila – il significato del nome Kaila o Kayla è: c orona di alloro ;

– il significato del nome Kaila o Kayla è: c ; Kristel – il significato del nome Kristel è: consacrata a Cristo ed è l’equivalente del più comune Cristiana, femminile di Cristiano.

Nomi femminili particolari con la L

Laila – il significato del nome Laila è: scura come la notte ;

– il significato del nome Laila è: ; Larissa – il significato del nome Larissa è: cittadella , infatti deriva dall’antico nome greco Λαρισα (Larisa) con cui veniva chiamata una nota città della Tessaglia;

– il significato del nome Larissa è: , infatti deriva dall’antico nome greco Λαρισα (Larisa) con cui veniva chiamata una nota città della Tessaglia; Lavinia – il significato del nome Lavinia è: purezza ;

– il significato del nome Lavinia è: ; Libera – il significato del nome Libera è evocativo della libertà , esattamente come il più esteso Liberata;

– il significato del nome Libera è evocativo della , esattamente come il più esteso Liberata; Leda – il significato del nome Leda è: donna dalla bellezza seducente . Questo significato rintraccia la mitologia greca in cui Leda era la figlia del re di Sparta, per la sua bellezza fu notata da Zeus che pur di sedurla prese le sembianze di un cigno;

– il significato del nome Leda è: . Questo significato rintraccia la mitologia greca in cui Leda era la figlia del re di Sparta, per la sua bellezza fu notata da Zeus che pur di sedurla prese le sembianze di un cigno; Lorelayne – il significato del nome Lorelayne è: regno di Lotario , senso che condivide col più comune Lorena;

– il significato del nome Lorelayne è: , senso che condivide col più comune Lorena; Lucrezia- il significato del nome Lucrezia è: guadagno, profitto avendo la sua radice nel latino lucrum.

Nomi femminili particolari con la M

Maela – il significato del nome Maela, che si può scrivere anche Maelle , è: sovrano ;

– il significato del nome Maela, che si può scrivere anche , è: ; Maya – il significato del nome Maya è duplice, cambia a seconda dell’origine che si decida di seguire: in India questo nome evoca la madre di Buddha, la regina Maya, e vuol dire illusione ; nell’etimologia ebraica, invece, riporta all’ acqua ;

– il significato del nome Maya è duplice, cambia a seconda dell’origine che si decida di seguire: in India questo nome evoca la madre di Buddha, la regina Maya, e vuol dire ; nell’etimologia ebraica, invece, riporta all’ ; Michonne – il significato del nome Michonne corrisponde a quello di Michelle da cui deriva ed è: grande come Dio ;

– il significato del nome Michonne corrisponde a quello di Michelle da cui deriva ed è: ; Mikol – il significato del nome Mikol, anche con la c Micol, è duplice a seconda che lo si associ o meno a Michelle: associato a Michelle ne ha lo stesso significato, ovvero quello di grande come Dio; riportato alla etimologia ebraica, invece, vuol dire ruscello.

Nomi femminili particolari con la N

Nivea – il significato del nome Nivea è: bianca come la nev e;

– il significato del nome Nivea è: e; Nayade – il significato del nome Nayade è: acqua corrente ;

– il significato del nome Nayade è: ; Nausica – il significato del nome Nausica è: creatura marina.

Nomi femminili particolari con la O

Odessa – il significato del nome Odessa è direttamente ricollegato a Odisseo e al suo mito, si traduce in donna tenace e caparbia, arrabbiata ma di quella rabbia feroce che consente di arrivare al proprio scopo combattendo tutti gli impedimenti;

– il significato del nome Odessa è direttamente ricollegato a Odisseo e al suo mito, si traduce in ma di quella rabbia feroce che consente di arrivare al proprio scopo combattendo tutti gli impedimenti; Ofelia – il significato del nome Ofelia è: aiuto.

Nomi femminili particolari con la P

Penelope – il significato del nome Penelope è: trama o filo ;

– il significato del nome Penelope è: ; Perla – il significato del nome Perla è: conchiglia , comunemente è associato alle perle, ma in realtà risale al loro originario involucro;

– il significato del nome Perla è: , comunemente è associato alle perle, ma in realtà risale al loro originario involucro; Priscilla – il significato del nome Priscilla è: molto antico.

Nomi femminili particolari con la R

Raika – il significato del nome Raika è di origine araba e vuol dire buon a;

– il significato del nome Raika è di origine araba e vuol dire a; Raissa – il significato del nome Raissa è: fiore, ovvero, più nello specifico, rosa.

Nomi femminili particolari con la S

Shaira – il significato del nome Shaira è: poeta ;

– il significato del nome Shaira è: ; Soave – il significato del nome Soave è: amabile ;

– il significato del nome Soave è: ; Sue Ellen – il significato del nome Sue Ellen è: giglio luminoso ;

– il significato del nome Sue Ellen è: ; Sveva – il significato del nome Sveva è: luce ;

– il significato del nome Sveva è: ; Swami – il significato del nome Swami è: amore e venerazione.

Nomi femminili particolari con la T

Taide – il significato del nome Taide è: di Tebe ;

– il significato del nome Taide è: ; Tania – il significato del nome Tania, che può essere scritto anche nel modo russo di Tanja , è estremamente incerto, così chi lo sceglie segue solo la musicalità e l’ispirazione complessiva;

– il significato del nome Tania, che può essere scritto anche nel modo russo di , è estremamente incerto, così chi lo sceglie segue solo la musicalità e l’ispirazione complessiva; Tara – il significato del nome Tara è: stella e ha origine hindi e nepalese ;

– il significato del nome Tara è: e ha origine hindi e nepalese ; Tosca – il significato del nome Tosca viene dal latino “tuscus” e significa toscano.

Nomi femminili particolari con la U

Uma – il significato del nome Uma è carico di storia e significato, vuol dire luce e splendore e deriva dal sanscrito. Sempre nella cultura indiana Uma è anche una divinità: la dea indù della montagna emblema dell’equilibrio nella vita.

Nomi femminili particolari con la V

Vania – il significato del nome Vania è: degna d’amore ;

– il significato del nome Vania è: ; Velia – il significato del nome Velia è riconducibile all’antica e omonima città della Magna Grecia. Velia era situata presso l’odierna Ascea (provincia di Salerno). Per quanto sia di difficile interpretione il significato del nome Velia è probabilmente: nascosto o occultato ;

– il significato del nome Velia è riconducibile all’antica e omonima città della Magna Grecia. Velia era situata presso l’odierna Ascea (provincia di Salerno). Per quanto sia di difficile interpretione il significato del nome Velia è probabilmente: ; Virna – il significato del nome Virna è: fedeltà ;

– il significato del nome Virna è: ; Vita – il significato del nome Vita è quello della stesso sostantivo femminile ed è quindi un nome di buon auspicio.

Nomi femminili particolari con la W

Winona – il significato del nome Winona è: figlia primogenita o maggiore ;

– il significato del nome Winona è: ; Wanda – il significato del nome Wanda, seguendo l’etimologia germanica, è: agilità.

Nomi femminili particolari con la X

Xenia – il significato del nome Xenia è: portatrice di doni.

Nomi femminili particolari con la Y

Yilenia – il significato del nome Yilenia, che può essere italianizzato come Ilenia , è: pianta ;

– il significato del nome Yilenia, che può essere italianizzato come , è: ; Yvonne – il significato del nome Yvonne è duplice a seconda dell’etimologia che si decide di seguire: significherà tenace come la pianta del tasso, seguendo l’etimo francese; significherà “Dio ha avuto misericordia”, assimilando il nome Yvonne all’ebraico Giovanna.

Nomi femminili particolari con la Z