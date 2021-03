L’ ora legale 2021 scatta nella notte tra sabato 27 marzo e domenica 28 marzo 2021.

Ora legale 2021, lancette indietro o in avanti?

Il cambio orario in questa stagione pretende di spostare le lancette in avanti: per convenzione le lancette degli orologi vengono spostate dalle 2:00 AM alle 3:00 AM.

Il cambio orario al giorno d’oggi è un automatismo su tutti i dispositivi elettronici connessi alla rete web: cellulari, PC, smart Tv e moltissimi orologi intelligenti si reinizializzazione sull’ora giusta semplicemente entrando in connessione con la rete. Così il rito delle lancette in avanti riguarda solo pochi orologi da parete o polso e i display delle macchine meno tecnologiche.

A molti resta, però, l’ancestrale dubbio: perché cambiare l’ora spostando le lancette avanti o indietro?

Il cambio dell’ora, quindi il convenzionale spostamento delle lancette, trova ragione nell’interesse collettivo a economizzare energia elettrica, infatti, è stato pensato per usufruire di un’ora di luce solare in più di sera garantendo, così, un ridotto consumo energetico.

Ora legale 2021 e salute fisica.

Il cambio dell’ora ha una ricaduta sugli equilibri biochimici umani, infatti può provocare inappetenza, disturbi del sonno, spossatezza. Se accusate questi sintomi in concomitanza col cambio dell’ora, non allarmatevi.

L’alterazione dei ritmi veglia-sonno e lo spostamento degli orari dei pasti possono influire negativamente anche sull’umore: difficoltà di concentrazione e stress possono essere conseguenze del cambio orario.

Per minimizzare gli effetti negativi del cambio dell’ora sarebbe consigliabile adattare gradualmente i propri ritmi di vita all’imminente modifica dell’orologio. Se potete, nei giorni immediatamente precedenti al cambio dell’ora:

spostate gradualmente la sveglia in avanti, prima di 15 minuti al giorno e poi di 30 minuti;

armonizzate con gradualità gli orari dei pasti con quelli del prossimo cambio orario;

regolate le vostre abitudini adattando anche il riposo notturno al sopraggiungere dell'ora legale.

Un suggerimento, che deve però fare i conti con le limitazioni anti-covid delle zone rosse, può essere quello di trascorrere più tempo all’aria aperta adattando il proprio bioritmo alla luce naturale.