Luca Ward a Verissimo parla della malattia della figlia.

Luca Ward a Verissimo racconta come la moglie Giada abbia preso in mano le redini della famiglia, decidendo autonomamente di restare a casa con i figli mentre lui avrebbe continuato la sua carriera di attore e doppiatore.

“Mia moglie mi diceva sempre anni fa “Tu non conosci i tuoi figli” e io rispondevo “Ma che stai a dì”. Arriva questo lockdown, mi blocco per la prima volta nella mia carriera e questo mi ha dato modo di vedere cosa fa una donna a casa. E lì scopro il mondo. Ho visto il grande lavoro di Giada e soprattutto mi sono avvicinato molto ai miei figli”.

È poi diventato nuovamente papà nel 2007, anno in cui è nato Lupo , e nel 2009, anno in cui è nata Luna , figli avuti dalla sua attuale moglie, l’attrice Giada Desideri , sposata nel luglio del 2013.

Luca Ward a Verissimo si è anche raccontato come padre, rivelando di esser stato un vero disastro in quel ruolo – troppo severo con la prima figlia, eccessivamente permissivo con gli altri due – ma di aver avuto accanto donne eccezionali che l’hanno aiutato nella crescita genitoriale e nel rapporto con i suoi figli.

“Quello che è stato drammatico, il non poter fermarsi a riflettere su cosa fosse accaduto perché io quella mattina stessa uscii di casa e andai in una ditta di traslochi vicino casa mia. Il mio credo in quei mesi era mettere insieme il pranzo con la cena”.

Divenuto celebre per le sue doti di attore ma soprattutto per la sua profonda e avvolgente voce, Luca Ward a Verissimo ha raccontato il suo vissuto, quella parte più intima di lui, momenti privati e dolorosi che l’hanno fatto diventare l’uomo e il padre di oggi.

