Zecchino D’oro 2021: casting on-line, come partecipare.

Prendervi parte è facile, i piccoli aspiranti cantanti solisti, aiutati dai loro genitori, non dovranno far altro che caricare una video presentazione e un breve provino sulla piattaforma dedicata.

Le selezioni per la 64° edizione del Festival Internazionale della canzone del bambino, ovvero lo Zecchino D’Oro 2021, sono state aperte lo scorso 11 Marzo (la chiusura è prevista per il prossimo 10 Maggio). tutto si svolgerà on-line e le partecipazioni sono completamente gratuite.

Per evitare ogni genere di rischi dovuti alla pandemia ancora in corso, e al fine di garantire la massima sicurezza e il pieno rispetto delle normative anti-Covid, anche quest’anno i casting per lo Zecchino D’Oro 2021 si terranno on-line.

