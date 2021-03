Dopo la pubblicazione della sua prima foto social, Vittoria Lucia Ferragni ha ottenuto più di 140mila commenti di benvenuto al mondo.

Rispetto a questa immagine, ciò che ha carpito l’attenzione degli osservatori è stato il colore avvolgente e particolare delle luci che circondano la bambina: un blu violaceo rotto da una calda lucina rossa che illumina la parte bassa del viso di Baby V.

Perchè Vittoria Lucia Ferragni è immersa in luci violacee e rosse?

L’ipotesi più plausibile è che le luci intorno a Vittoria Lucia Ferragni siano il risultato di una illuminazione cromoterapica applicata nelle più innovative e moderne sale parto.

Nello specifico si tratterebbe di una luce cosiddetta biodinamica, ovvero un sistema di controllo dell’emissione luminosa applicato in quegli ambienti medici che in modo particolare abbisognano di rilassamento e devono favorire il benessere psicofisico: le sale parto sono uno di questi luoghi.

Grazie alle luci biodinamiche la futura mamma riesce a trovare calma in fase di travaglio e per il corso del parto, mentre per il bambino il massimo beneficio sta nella sincronizzazione con l’ambiente esterno. Le luci, infatti massimizzano l’adattamento del neonato alla prima vita extrauterina influenzando positivamente l’adattamento oculare e la stabilizzazione della frequenza cardiaca, anche a vantaggio dei primi ritmi sonno-veglia, dell’attaccamento al seno del bebè e delle sue prime esperienze sensoriali in generale.