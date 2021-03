Zara Phillips, nipote della Regina Elisabetta, ha partorito.

La Royal Family cresce ancora!

La scorsa domenica Zara Phillips, seconda nipote della regina Elisabetta II, ha dato alla luce il suo terzo figlio, un parto improvviso e veloce, talmente inaspettato da aver sconvolto tutti i piani per l’imminente nascita.

Classe 1981, cavallerizza di professione, Zara Phillips è la secondogenita della principessa Anna, e del suo primo marito Mark Phillips, unica figlia femmina della regina Elisabetta II e del principe Filippo, duca di Edimburgo.

Sposata dal 30 luglio 2011 con l’ex rugbista Mike Tindall, Zara Phillips è, dopo il parto veloce ed improvviso di domenica scorsa, mamma di tre bambini:

A dare la notizia del lieto evento un emozionato neo papà che nel corso del poadcast “The Good, The Bad & The Rugby”, pubblicato on-line mercoledì 24 Marzo, ha fornito ulteriori particolari sull’inaspettata ed insolita nascita del terzogenito.

“È arrivato molto velocemente, non è nato in ospedale ma sul pavimento del bagno […] Era tutto un: corri in palestra, prendi un tappetino, entra in bagno, metti il tappetino sul pavimento, asciugamani giù…”.