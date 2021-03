Si è aperta in queste ore una nuova pista sulla scomparsa di Denise Pipitone: una giovane donna, molto somigliante a Piera Maggio, ha chiesto aiuto dinnanzi alle telecamere della Tv Russa dichiarando di essere stata rapita da piccola e di essere, oggi, alla ricerca della sua vera mamma.

Piera Maggio, attraverso la pagina ufficiale: “Missing Denise Pipitone”, fa sapere che i familiari restano con i piedi per terra, in questi anni, del resto, si sono rincorse molte segnalazioni e tante speranze sono andate disattese. Accolta la segnalazione, sarà il DNA a dare conferma o a smentire l’ipotesi investigativa.

Nuova pista sulla scomparsa di Denise Pipitone: perché la ragazza che ha fatto un appello alla televisione russa potrebbe essere veramente la “piccolina” scomparsa da Mazara del Vallo?

E’ la stessa Federica Sciarelli, conduttrice di Chi l’ha visto, ad anticipare parte del contenuto straordinario della puntata di questa sera, Chi l’ha Visto andrà in onda oggi, mercoledì 31 marzo, alle 21.20 su Rai3 e mostrerà l’appello della ragazza.

“Sarebbe troppo bello, un regalo enorme“, dice Federica Sciarelli, raggiunta dall’ANSA, racconta che la segnalazione è nata quasi per caso grazie a una telespettatrice che ha acceso i riflettori sulla giovane donna di Mosca, molto somigliante a Piera Maggio, della stessa età che avrebbe Denis oggi e in cerca della sua famiglia di origine.

Sono passati 17 anni dal rapimento di Denise, questa nuova pista rispetta le coincidenze temporali basilari: la ragazza che fa appello a tutti per ritrovare le sue radici e ha l’età che avrebbe Denise oggi. Inoltre c’è una evidente somiglianza tra la giovane e Piera Maggio. Si sa che la misteriosa ragazza venne trovata in un campo russo nel 2005 e che non ha mai saputo chi è la sua vera mamma.

Nuova pista sulla scomparsa di Denise Pipitone, sono passati 17 anni:

Denis scomparve alle 11.40 circa del 1 settembre del 2004, fu rapita nella sua cittadina, Mazara del Vallo, mentre giocava sul marciapiede antistante la casa della nonna. Mamma Piera ha sempre combattuto per la verità muovendosi nella direzione mirata di una ricerca volta a trovare Denis viva, per quanto cambiata e per quanto la loro vita sia stata certamente segnata dal distacco e dal dolore di questa lunga indagine condotta sui passi di quella bimba scomparsa nel nulla.