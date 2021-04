Nata come una delle più classiche sfide visive presenti sul web, atte ad intrattenere gli utenti abituali della rete che cercano nei social network una mera distrazione dai problemi quotidiani, l’immagine che ritrae orsi polari e pinguini in realtà nasconde un errore molto comune, presente anche in molti libri per bambini.



Sei in grado di trovarlo?





Orsi polari e pinguini: trova l’errore in questa immagine.

Il disegno qui sopra proposta, oggetto della sfida visiva che vi stiamo proponendo, è il classico paesaggio di un circolo polare in cui sono presenti iceberg, ghiacciai, igloo, orsi polari e pinguini.

L’errore è sotto gli occhi di tutti ma è necessario guardare oltre, cercando di ampliare la propria mente e superare l’ovvio.

Attenzione però, non dovete pensarci tutta la giornata, il test infatti deve essere risolto entro 20 secondi che partono dal momento in cui si inizia ad osservare attentamente l’immagine.

Credete sia difficile? In effetti potrebbe esserlo se vi focalizzate solo sui particolari del disegno perché la soluzione non riguarda le figure, le linee o i colori bensì è di natura culturale, una falsa convinzione radicata in molti.

A contribuire a renderla tale anche diversi libri per bambini che perseverano in tale errore nonostante sia stato più svolte smentito dagli esperti.

Non ci siete arrivati? Mi spiace, il tempo è scaduto!





Orsi polari e pinguini: la soluzione sta proprio negli animali.

Come si può comprendere da questa seconda immagine, utilizzata non certo a caso, l’errore consiste proprio nell’accomunare, o sarebbe meglio dire nell’avvicinare, orsi polari e pinguini.

Pur vivendo in luoghi alquanto simili, caratterizzati da un clima molto rigido e dove abbondano iceberg e ghiacciai, gli orsi bianchi e i pinguini non condividono lo stesso habitat né le zone limitrofe, è possibile affermare che non si sono mai incontrati in natura, al massimo potrebbero essersi visti all’interno di uno zoo.

Gli orsi polari infatti vivono nel circolo polare artico, ossia al Polo Nord, residenza dei pulcinella di mare, uccelli bianchi e neri dalle zampe arancioni ed il becco a pappagallo, mentre è possibile trovare i pinguini in Antartide (Polo Sud) o sulle coste dell’Australia e dell’America del Sud.

L’errore quindi sta proprio nel raffigurare orsi polari e pinguini nello stesso ambiente, un’inesattezza abbastanza comune e diffusa tra coloro che spesso confondono questi due animali ed il loro habitat.



