Una mano adulta che sorregge due candidi piedini che spuntano da un vestitino con disegni floreali: è questo lo scatto postato da Naomi Campbell mamma per la prima volta, così la Venere Nera delle passerelle ha presentato la sua bambina ai suoi oltre 10 milioni di followers.

Naomi Campbell mamma a 50 anni: l’annuncio social.

Classe 1970 – 51 candeline da spegnere il prossimo 22 Maggio – la top model britannica con ascendenze afro-giamaicane ha annunciato di essere diventata mamma di una bambina nel primo pomeriggio di ieri, martedì 18 Maggio.

Il dolce annuncio è apparso sul suo profilo instagram, uno scatto che ritrae i piedini della piccola, accompagnato da una toccante e tenera dedica.

“Una bellissima piccola benedizione mi ha scelto per essere sua madre, sono così onorata di avere questa anima gentile nella mia vita che non ci sono parole per descrivere il legame eterno che ora condivido con te, angelo mio. Non c’è amore più grande”.

La Venere Nera, così soprannominata per la pelle d’ebano e la statuaria bellezza, non ha fornito ulteriori dettagli sulla nascita della prima figlia o sul nome scelto per lei, un riserbo mantenuto anche dalla madre della modella, l’ex ballerina Valerie Morris-Campbell, entusiasta di esser diventata finalmente nonna.

“Congratulazioni a mia figlia Naomi per la nascita di sua figlia, sono oltremodo entusiasta perché ho aspettato a lungo per diventare nonna”.

L’inaspettato quanto improvviso annuncio di Naomi Campbell mamma ha colto tutti di sorpresa, la modella infatti non ha mai dichiarato pubblicamente di essere in dolce attesa, motivo per il quale alcuni magazine ipotizzano che la piccola sia stata adottata o che la celebre top model si sia affidata alla maternità surrogata.

Diversi giornali hanno infatti menzionato alcune frasi di un’intervista che la Venere Nera aveva rilasciato nel 2017 all’Evening Standard. All’epoca infatti, alla domanda su una possibile adozione, la Campbell rispose:

“Penso di avere dei figli continuamente ma ora con i progressi della scienza penso di poterlo fare quando voglio […] Non sarò un genitore single, voglio una figura paterna. Penso che sia importante”.

Noi di Vita da mamma facciamo i nostri più sentiti auguri alla neo mamma e alla sua piccola: benvenuta la mondo.