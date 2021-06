Eitan non è più in pericolo di vita e di lui si può dire che è un combattente , nel suo letto di ospedale ha incominciato a mangiare cibi morbidi e leggeri dimostrando una grande forza fisica di reazione, oltre che un’estrema resilienza.

Lo aspetta comunque una degenza nell’ospedale infantile ‘Regina Margherita’ di Torino, ma “Le sue condizioni – dicono i medici – sono in significativo e costante miglioramento, sia dal punto di vista del trauma toracico sia per quanto riguarda il trauma addominale”.

La notizia che tutti aspettavamo è arrivata, i medici hanno sciolto la prognosi: Eitan non è più in pericolo di vita, il bimbo di 5 anni sopravvissuto alla tragedia della funivia Stresa-Mottarone sta per lasciare il reparto di rianimazione.

