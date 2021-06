Una leonessa africana ha aggredito il suo domatore durante lo spettacolo circense: è accaduto in Russia.

C’è chi sostiene che gli animali avrebbero il diritto a vivere in natura e per questo non condivide la filosofia della cattività, né in relazione agli spettacoli circensi né in relazione alla permanenza degli animali negli zoo. C’è, all’opposto, chi difende queste realtà considerandole un valore aggiunto nella osservazione, vicinanza e conoscenza anche con le fiere più istintive del pianeta, come possono esserlo le leonesse africane.

Il 24 maggio, la stampa russa ha dato notizia di un incidente in un circo: una leonessa africana ha attaccato il suo allenatore.

La vicenda ha subito riaperto, a livello internazionale, il dibattito sull’addestramento degli animali e sul loro coinvolgimento negli spettacoli.

La stampa russa fa presente che l’addestratore avrebbe messo in scena una performance pericolosa, alcune tecniche non convincono e un movimento della leonessa sarebbe stato presagio dell’attacco.

Va subito detto che l’organizzazione e la sicurezza all’interno del tendone non hanno fallito, la stampa locale non riporta di alcuna conseguenza tra il pubblico, ferito solo il domatore e un addetto all’assistenza della gabbia.

Gli incidenti sono rischi del mestiere per chi lavora con le fiere, la questione morale interviene poiché restituiscono al pubblico una riflessione sulla cattività e la domanda che resta è, quindi, una soltanto: è giusto addestrare e costringere alla vita in cattività animali nati per vivere liberi?

L’arte circense, tuttavia ha da sempre incluso gli animali negli spettacoli, sono parte del circo.

Il video dell’incidente è eloquente, anche se occhi non esperti non possono cogliere eventuali errori all’interno della gabbia:

il domatore Maxim Orlov è stato aggredito da una leonessa africana, ha mantenuto la sua freddezza ed è riuscito a respingere il felino con dei bastoni da addestramento.

L’entità dell’aggressione e il tipo di ferite hanno richiesto il ricovero in ospedale ma non è in pericolo di vita.

Se il dottore tornerà in gabbia, alla leonessa, invece, non sarà permesso più esibirsi: dopo incidenti come questo la vita dei felini finisce tra le diverse gabbie di uno zoo con la conseguente perdita del rapporto con l’umano che ha giustificato la carriera dell’animale all’interno del circo.