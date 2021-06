Meghan Markle ha partorito, è mamma per la seconda volta.

Quella di Harry e Meghan è una bambina arcobaleno, è venuta alla luce dopo il lutto di un aborto spontaneo che la Duchessa del Sussex ha raccontato senza nascondere lo sconcerto e la ferita emotiva.

Cosa sappiamo, ad oggi, della bambina di Harry e Meghan?

Se non bastassero tutti i primati conquistati dai genitori rispetto alla famiglia reale, la bambina di Harry e Meghan ha quello di essere la prima “testa coronata” a nascere negli Stati Uniti.

Meghan Markle avrebbe voluto darla alla luce con un parto in casa, nella proprietà di Montecito, in California. A quanto pare, quella del parto in casa era un’idea cara alla Duchessa, che già avrebbe voluto vivere una nascita domestica con Archie. Il primo parto, però, avvenne in ospedale dietro parere medico.

Archie Mountbatten-Windsor è nato il 6 maggio 2001 presso il The Portland Hospital di Londra, Regno Unito.

Anche la secondogenita è nata in ospedale, al Santa Barbara Cottage Hospital in California.

Qual è il nome del la bambina di Harry e Meghan?

La coppia, nell’occhio del ciclone mediatico per le rivelazioni choc sulla famiglia reale, ha mantenuto uno stretto riserbo sulla gestazione, la nascita e il nome della secondogenita.

Si era detto che il nome non sarebbe stato Diana, escluso da mamma e papà per evitare che sulla figlia si concentrasse un’attenzione mediatica eccessiva e massimizzata dalla rievocazione della nonna.

La stampa britannica ricordava nei giorni scorsi che prima della nascita di Archie, Meghan espresse gradimento verso il nome Amy; mentre Harry verso il nome Lily.

La bambina si chiama Lilibet (Lily) Diana, in omaggio alla bisnonna e alla nonna, collocandosi così nella genealogia rosa di una famiglia ricca di storia e di esperienze femminili.

“Lili prende il nome dalla sua bisnonna, Sua Maestà la Regina, il cui soprannome di famiglia è Lilibet. Il suo secondo nome, Diana, è stato scelto per onorare la sua amata nonna defunta, la Principessa del Galles”, così si legge nell’annuncio ufficiale e senza foto.

Quanto pesa la bimba e quando è venuta alla luce ?

La principessina è venuta al mondo con un peso di 7 libbre e 11 once, circa tre chili e mezzo. La piccolina è nata venerdì 4 giugno alle 11:40.

La bambina di Harry e Meghan non ha avuto nessun baby shower

Meghan non ha ritenuto opportuno un grande baby shower in questo momento storico, l’attenzione alla situazione sanitaria e alla pandemia non è secondaria.

E’ nata una principessa?

A discapito delle insinuazioni e dei pettegolezzi online, la bambina di Harry e Meghan diventerà una principessa, esattamente come Archie diventerà un principe. L’acquisizione del titolo regale avverrà, infatti, per impostazione predefinita quando il nonno del bambino, il principe Carlo, diventerà re. Le leggi della Corona prevedono indefettibilmete che i nipoti del Re acquisiscano il titolo di principe/principessa, che questo avvenga in modo ufficiale o meno. Sempre posto che non venga, invece, cambiata la legge.

L’opinione pubblica è rimasta certamente colpita dal fatto che né Meghan né Harry, a detta loro e da quanto traspare dalla intervista a Oprah Winfrey, volessero rinunciare al titolo regale per Archie.

I genitori, diversamente da quanto è stato lasciato intendere alla nascita del bambino, avrebbero accettato il titolo laddove avesse rappresentato per loro figlio una sicurezza in termini di tutela, cautela e protezione.

Meghan e Harry dedicheranno del tempo alla famiglia per godere di questa nascita. Il lieto evento si è anticipato. Malgrado Meghan non abbia mai rivelato l’esatta data presunta del parto, per i più la nascita era attese per luglio. Tuttavia, con sempre più insistenza, fonti vicine alla coppia parlavano già di un parto leggermente in anticipo e così è stato

Infine, se la principessina somiglierà ad Archie … allora sarà identica alla mamma e questo lo dimostrano i tratti del viso, lo sguardo e le foto.