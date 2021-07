Lo scorso 20 Luglio, presso la clinica Mater Dei di Roma, la stessa in cui è nata la sua prima figlia, la conduttrice Flora Canto ha dato alla luce il suo secondo bambino, il piccolo Niccolò.

Diventato papà bis, a pochi giorni dal lieto evento, Enrico Brignano dedica una poesia al figlio, dimostrando quanto possa essere sconfinato l’amore per i propri figli, un sentimento che mai si divide ma, al contrario, si moltiplica.





Enrico Brignano dedica una poesia al figlio.

Innamoratissimo della sua Martina, la prima figlia nata l’11 febbraio del 2017 che, per stessa ammissione dell’attore, lo ha legato a sé per sempre, Enrico Brignano ha allargato il suo cuore per accogliere un altro sconfinato amore, quello per il figlio venuto alla luce pochi giorni fa.

Nato di 2,910 kg, il piccolo Niccolò è stato accolto con grandissima gioia da tutta la famiglia, mamma Flora e papà Enrico lo hanno presentato ufficialmente attraverso i loro profili social con diverse foto accompagnate da pubbliche dichiarazioni d’amore verso il loro secondogenito.

A colpire maggiormente sono state le parole dell’artista pubblicate una settimana dopo la nascita.

Travolto dalla felicità per l’arrivo di quella piccola ed indifesa creatura, Enrico Brignano dedica una poesia al figlio, un testo commovente e dolce che l’attore aveva recitato durante l’Evolushow del 2016. Nel pronunciare quelle parole sul palcoscenico del teatro, Brignano aveva finto di stringere tra le sue braccia un bambino e di cullarlo teneramente.

Oggi quella scena si ripete e diventa reale, Enrico Brignano dedica una poesia al figlio appena nato, stringendo a sé il frutto dell’amore che lo lega alla compagna Flora Canto e guardandolo con gli occhi di un padre innamorato.